Умер знаменитый дизайнер Джорджио Армани: детали похорона

Ушел из жизни известный итальянский модельер Джорджио Армани. Похороны знаменитости состоятся приватно в Милане, а часовня будет открыта для желающих попрощаться с легендой моды 6-7 сентября.

Related video

Джорджио Армани умер на 92-м году жизни. Группа Armani заявила: "Создатель, основатель и движущая сила компании Джорджио Армани мирно скончался в окружении своих близких. Он работал до последних дней и посвятил себя компании, которую основал, своим дизайнам и различным проектам, которые он инициировал". Об этом сообщило итальянское издание Il Mattino.

Умер Джорджио Армани

Модельеру был 91 год, и он умер после периода, когда по состоянию здоровья уже не мог посещать Недели моды в Милане и Париже. Армани в последний раз появлялся в социальных сетях 11 июля, в свой день рождения, с любовью и благодарностью к тем, кто поддерживал его во время выздоровления после нескольких дней госпитализации для обследований в доме престарелых Ла Мадоннина в Милане.

В течение многих лет Армани создал видение, которое распространилось от моды до каждого аспекта жизни, предвидя время с необычайной ясностью и конкретностью, о чем говорят сотрудники его компании. "Им руководила неисчерпаемая любознательность, сосредоточенность на настоящем и людях. На этом пути он способствовал открытому диалогу с общественностью, став любимой и уважаемой фигурой благодаря своей способности общаться со всеми. Всегда внимательный к потребностям общества, он был предан многим направлениям, особенно своему любимому Милану".

Его компания имеет пятидесятилетнюю историю. А основатель всегда считал независимость мысли и действия своей визитной карточкой. Его семья и сотрудники будут вести люксовый бренд вперед, уважая и поддерживая ценности.

Похороны Армани

Похороны модельера состоятся частным образом. А часовня будет открыта с 6 по 7 сентября, с 9:00 до 18:00, в Милане, по адресу Via Bergognone 59, в Armani/Teatro.

Ранее Фокус писал, что:

В коллекцию под названием "Сияние" в 2021 году Армани добавил 15 вещей из предыдущего показа, проходившего без зрителей.

Прощание с дизайнером Роберто Кавалли, который умер в 2024 году, состоялось в одной из самых знаменитых церквей Флоренции.

Кроме того, в начале 2024 года в Париже умер дизайнер Клод Монтана.