Помер знаменитий дизайнер Джорджо Армані: деталі похорону

Пішов із життя відомий італійський модельєр Джорджо Армані. Похорон знаменитості відбудеться приватно в Мілані, а каплиця буде відкрита для охочих попрощатися з легендою моди 6-7 вересня.

Джорджо Армані помер на 92-му році життя. Компанія Armani заявила: "Творець, засновник і рушійна сила компанії Джорджо Армані мирно помер в оточенні своїх близьких. Він працював до останніх днів і присвятив себе компанії, яку заснував, своїм дизайнам та різним проєктам, які він ініціював". Про це повідомило італійське видання Il Mattino.

Помер Джорджо Армані

Модельєру був 91 рік. Через стан здоров'я він уже не міг відвідувати Тижні моди в Мілані та Парижі в цьому році. Армані востаннє з'являвся в соціальних мережах 11 липня, у свій день народження. Перед тим він був госпіталізований для обстежень у будинку для людей похилого віку Ла Мадонніна в Мілані.

Протягом багатьох років Армані створив бачення, яке поширилося від моди до кожного аспекту життя, передбачаючи час з надзвичайною ясністю та конкретністю, про що кажуть працівники його компанії. "Ним керувала невичерпна допитливість, зосередженість на сьогоденні та людях. На цьому шляху він сприяв відкритому діалогу з громадськістю, ставши улюбленою та шанованою фігурою завдяки своїй здатності спілкуватися з усіма. Завжди уважний до потреб громади, він був відданий багатьом напрямкам, особливо своєму улюбленому Мілану".

Його компанія має п'ятдесятирічну історію. А засновник завжди вважав незалежність думки та дії своєю візитною карткою. Його родина та співробітники вестимуть люксовий бренд уперед, поважаючи та підтримуючи цінності.

Похорон Армані

Похорон модельєра відбудеться приватно. А каплиця буде відкрита з 6 по 7 вересня, з 9:00 до 18:00, у Мілані, за адресою Via Bergognone 59, в Armani/Teatro.

