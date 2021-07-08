Тиждень високої моди в Парижі: Джорджіо Армані показав, як виглядає розкіш поза часом

У колекцію під назвою "Сяйво" Армані додав 15 речей з попереднього показу, що проходив без глядачів. Так він хотів показати гостям реальну красу кожного наряду, чого не може передати жодне відео.

У Парижі триває Тиждень високої моди, і свою колекцію від-кутюр "Сяйво" представив легендарний дизайнер Джорджіо Армані, якому 11 липня виповнюється 87 років.

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На думку модних оглядачів, слово, використане в назві колекції найкраще відображає її зміст. Для створення суконь маестро від моди використовував шовкову органзу. Маючи текучу і блискучу текстуру, під час руху вона створює ефект голограми, чим надає форму всій колекції.

Армані використав її для штанів і суконь, додавши свій фірмовий фільтр — шари прозорої тканини — щоб створити сенсорні перевантаження, яскраві й іскристі. Він називав цю техніку "ореолом навколо тіла". Коли він додав до цих ілюзій мерехтливі квіткові вишивки і водянисті блискітки, ефект був практично запаморочливим.

Джорджіо використовував для колекції яскраві кольори, перетворивши відтінки і текстури на модні, суворо ярусні сукні, додавши грандіозні акценти, такі як рожева, інкрустована пір'ям накидка із шовкової органзи або бузковий жакет із вишивкою на краях.

"Я радий, що ми представили це перед аудиторією, тому що я думаю, що всі невловимі та форми, що плавають, повинні бути видні в реальному середовищі та на рухомому тілі, щоб бути повністю оціненими", — зазначив Армані.

До колекції увійшли і приблизно 15 речей із січневого показу Privé, який через пандемію проходив без глядачів. Дизайнер хотів, щоб люди побачили їх ближче, і тому що висока мода — це зразок сталості.

"Позачасовість — центральна ідея всіх моїх колекцій. Жодна річ не повинна закінчуватися за один сезон", — упевнений Армані.

Зазначимо, що не так давно дизайнер переніс операцію після невдалого падіння. Лікарям довелося накласти йому кілька швів.