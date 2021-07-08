Неделя высокой моды в Париже: Джорджио Армани показал, как выглядит роскошь вне времени

В коллекцию под названием "Сияние" Армани включил 15 вещей с предыдущего показа, проходившего без зрителей. Таким образом он хотел показать гостям реальную красоту каждого наряда, чего не может передать ни одно видео.

В Париже продолжается Неделя высокой моды, и свою коллекцию от-кутюр "Сияние" представил легендарный дизайнер Джорджио Армани, которому 11 июля исполняется 87 лет.

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По мнению модных обозревателей, слово, использованное в названии коллекции как нельзя лучше отражает ее содержание. Для создания платьев маэстро от моды использовал шелковую органзу. Имея текучую и блестящую текстуру, во время движения она создает эффект голограммы, чем придает форму всей коллекции.

Армани применил ее к брюкам и платьям, добавив свой фирменный фильтр – слои прозрачной ткани – чтобы создать сенсорные перегрузки, яркие и искрящиеся. Он называл эту технику "ореолом вокруг тела". Когда он добавил к этим иллюзиям мерцающие цветочные вышивки и водянистые блестки, эффект был практически головокружительным.

Джорджио использовал для коллекции яркие цвета, превратив оттенки и текстуры в модные, строго ярусные платья, добавив грандиозные акценты, такие как розовая, инкрустированная перьями накидка из шелковой органзы или сиреневый жакет с вышивкой по краям.

"Я рад, что мы представили это перед живой аудиторией, потому что я думаю, что все неосязаемые и плавающие формы должны быть видны в реальной среде и на движущемся теле, чтобы быть полностью оцененными", – отметил Армани.

В коллекцию вошли и около 15 вещей из январского показа Privé, который из-за пандемии проходил без зрителей. Дизайнер хотел, чтобы люди увидели их поближе, и потому что высокая мода — это образец постоянства.

"Вневременность — центральная идея всех моих коллекций. Ни одна вещь не должна заканчиваться за один сезон", – уверен Армани.

Отметим, что не так давно дизайнер перенес операцию после неудачного падения. Врачам пришлось наложить ему несколько швов.