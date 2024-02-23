Умер французский модельер Клод Монтана

Дизайнеру, чьими творениями восхищался Александр Маккуин, было 76 лет. Именно Клод Монтана определил стиль стильной женщины в 1980-х годах.

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В Париже умер дизайнер Клод Монтана. Основателю бренда House of Montana было 76 лет. Об этом пишет WWD.

Коллеги-дизайнеры, руководители, модели и бывшие коллеги запомнили его как за его виртуозный крой и за смелые модели.

Хотя Клод был в основном известен своими преувеличенными силуэтами, за что получил прозвище "Король подплечников", Монтана прославился своим безупречным кроем и мастерством работы с кожей, а также изысканным использованием цветов — от шикарного темно-синего и черного, до блестящих оттенков фуксии, изумруда и его фирменного синего кобальта.

Клод Монтана на показе

В период своего расцвета вместе с Тьерри Мюглером и Жаном Полем Готье он представлял провокационный авангард парижской моды. Монтана также разрабатывал модную одежду Lanvin в период с 1990 по 1992 год.

Готье отдал должное его таланту. "Клод Монтана был потрясающим дизайнером, который устраивал потрясающие и необыкновенные шоу. Он был бесподобен в использовании кожи, которая была главным материалом его коллекций", — сказал он.

Модельер Стивен Джонс запомнил его как гения и перфекциониста.

"Я работал с ним 17 лет. И он был просто необыкновенен. Он был отличным другом и учителем. Его дисциплина в кройке была не похожа ни на одну другую — он кроил и перекраивал и следил за тем, чтобы одежда была идеальной", — рассказал Джонс, вспомнив, как супермодели Линда Евангелиста и Кристи Терлингтон ждали до 4 утра примерки с Клодом.

"Ив Сен-Лоран однажды сказал, что, по его мнению, Клод — единственный человек, который сможет заменить его, когда он перестанет работать", — рассказал Стивен.

Клод Монтана на показе

Клод Монтана постепенно исчезал с модной сцены после того, как его модный дом был продан дважды за два года после неспокойного периода, когда в 1997 году он подал заявку на защиту от кредиторов. Кутюрье ушел из поля зрения общественности после того, как устроил свой последний показ на парижском подиуме в 2002 году. В последние годы он жил затворником.

Федерация высокой моды подтвердила его смерть. У Клода остался брат. Его сестра Жаклин, которая работала вместе с ним, скончалась в прошлом году.

"Работа Клода Монтана воплощала исключительное мастерство. Его смелые творения повлияли на целое поколение дизайнеров. Его отличительный стиль, сочетающий в себе изысканность и современность, прочно укоренился в воображении современной моды, свидетельствуя о его неизгладимом влиянии на индустрию и на будущие поколения", — сказал Бруно Павловский, президент Французской федерации моды.

Биография Клода Монтана

Монтана родился в Париже в семье немки и отца-каталонца. В начале 70-х годов он переехал в Лондон и начал производить украшения из папье-маше, которые вскоре привлекли внимание британского Vogue. Вернувшись в Париж, он занимался дизайном для MacDouglas Leathers, а затем в 1979 году основал собственный бренд.

Поначалу агрессивные силуэты Монтаны шокировали американских критиков и покупателей. Его обвинили в женоненавистничестве и пропаганде "неонацистской" эстетики.

К середине 80-х показы Монтана стали самыми популярными среди модных критиков.

В коллекциях Клода было много образов, взятых из мужского гардероба. Также он вдохновлялся униформой, копируя одежду, которую носили авиаторы, морские пехотинцы, фабричные рабочие и даже члены прославленной Французской академии.

На показе мод Bicentennial Wool Collection 1988 года в Сиднейском оперном театре в Австралии почетными гостями мероприятия были принц Чарльз и принцесса Диана.

Монтана рассказывал, что в конце 80-х к нему обратились Кристиан Диор и Живанши с предложением занять пост креативного директора. Но в 1989 году от дома Lanvin поступило более выгодное предложение.

Его эстетику олицетворяла его муза, андрогинная американская модель Уоллис Франкен, которая впоследствии стала женой Монтаны в 1993 году в браке по расчету, который трагически закончился ее смертью в 1996 году. Франкен выпала из окна их квартиры. Ее смерть была признана самоубийством.

Клод Монтана и его жена Уоллис Франкен Фото: Getty Images

Многие представители индустрии косвенно обвинили Монтану в ее смерти, заявив, что он способствовал ее депрессивному состоянию, подвергая ее физическому и эмоциональному насилию. Он никогда об этом не говорил.

Выступая в 2004 году, Ив Сен-Лоран сказал, что Монтана был единственным живым дизайнером того времени, обладавшим "талантом и силой".

"Он был единственным, у кого была такая широта. Гораздо больше возможностей, чем даже у Гальяно. Более современный. Но он сжег себе мозг наркотиками и сегодня ни на что не способен. Но у него был настоящий талант. Талант, который был современным, молодым, новым, провокационным", — говорил он в интервью.

Напомним, новый креативный директор Moschino умер через 9 дней после начала работы. Предварительной причиной смерти 46-летнего дизайнера Давиде Ренне называют сердечный приступ. В феврале 2024 года новый креативный директор Moschino должен был продемонстрировать свою первую коллекцию.