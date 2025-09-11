12 мільярдів євро: кому дістанеться спадок Армані

Заповіт культового італійського дизайнера Джорджіо Армані, який помер 4 вересня у віці 91 року, було оприлюднено після його похорону, хоча точний зміст документа, який вирішує долю його статків у 12 мільярдів євро, досі невідомий.

Related video

Побажання "короля італійської елегантності", як називали Джорджіо Армані, були оголошені цього тижня в нотаріальній конторі в Мілані. Це два документи, написані власноруч Армані: перший датований 15 березня 2025 року, а другий — кількома днями пізніше, пише El Pais.

Статки Джорджіо Армані оцінюють у понад 12 мільярдів євро

Нещодавній заповіт офіційно оформить передачу його величезної імперії, вартістю близько 12 мільярдів євро, і, вочевидь, передасть контроль над компанією Фонду Джорджіо Армані, створеному дизайнером 2016 року для збереження його спадщини і забезпечення незалежності фірми.

Компанія завершила 2024 рік з виручкою в 2,3 млрд євро. Фонд Армані управлятиме брендом із 8700 співробітниками, 650 магазинами, а також готелями, ресторанами і клубами, включно з історичним La Capannina — одним із найвідоміших пляжних курортів Італії в місті Форте-дей-Мармі на півночі Тоскани, який придбали в серпні минулого року.

Дизайнер, у якого ніколи не було дітей або спадкоємців за законом, вільно розпорядився своєю спадщиною, до якої входять твори мистецтва, нерухомість, яхти, частка в оптичній групі EssilorLuxottica і баскетбольному клубі Olimpia Milano, а також 99,9% акцій Giorgio Armani SpA.

Відомий своєю любов'ю до контролю і порядку, Армані хотів до своєї смерті чітко визначити порядок успадкування, щоб бренд потрапив у надійні руки. У 2016 році він затвердив статут Фонду Джорджіо Армані, створеного для управління і захисту його спадщини, але не розкрив подробиць розподілу акцій групи, що включають кілька категорій з різними правами голосу і управління, але рівними правами власності.

Найближчі спадкоємці Армані, його племінники, вже входять до ради директорів фонду, очолюваної Панталео Дель'Орко, який був його правою рукою і супутником життя, його племінником Лукою Камераною і генеральним директором Rothschild Italia Ірвінгом Беллотті.

Армані завжди був розважливим бізнесменом, не схильним влазити в борги, і залишив після себе процвітаючу компанію. У липні минулого року фірма відсвяткувала 50-річчя, і він зарекомендував себе як один з небагатьох дизайнерів, які вміють поєднувати творче бачення з лідерством у бізнесі, в той час, коли багато історичних будинків моди були поглинені великими міжнародними конгломератами.

Як посмертну данину пам'яті Джорджіо Армані, останні колекції представлять на майбутньому Тижні моди в Мілані, що пройде з 23 по 29 вересня. Покази Emporio Armani і Giorgio Armani, заплановані на четвер, 25-го, і неділю, 28-го, представлять творіння сезону весна/літо 2026 року. Як пояснила компанія в заяві, опублікованій місцевими ЗМІ в середу, це рішення "свідчить про прагнення компанії й надалі слідувати шляхом відданості справі, поваги й уваги до роботи, які завжди вирізняли Армані та які він сам передав усім своїм колегам протягом багатьох років".

Незадовго до смерті, 29 серпня, маестро з'явився на обкладинці HTSI, додатка до ділової газети The Financial Times, у шортах, сидячи у своєму саду і тримаючи книгу в руках.

Останнє фото Джорджіо Армані Фото: Дельта

В інтерв'ю він із гумором прокоментував свою відсутність на останніх трьох показах через проблеми зі здоров'ям: "Усе робилося під моїм керівництвом, по відеозв'язку. Моя найбільша слабкість у тому, що я всеконтролюю", — сказав він. У вересні Джорджіо Армані планував взяти участь у святкуванні свого золотого ювілею у світі моди, організувавши виставку в Пінакотеці Брера в Мілані.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про особисте життя Джорджіо Армані, про яке відомо вкрай мало.

Легендарного кутюр'є поховали в Мілані. Прощання відбулося в Театрі Армані, міланській штаб-квартирі дизайнера.