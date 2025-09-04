Богатый, но одинокий: что известно о личной жизни и состоянии Джорджио Армани (фото)

4 сентября 2025 года в возрасте 91 года умер Джорджио Армани — один из самых влиятельных модельеров ХХ и XXI века. Он создал собственную империю моды, которая ассоциируется со сдержанной элегантностью и итальянским стилем.

Джорджио Армани умер после периода, когда по состоянию здоровья уже не мог посещать Недели моды в Милане и Париже. Фокус рассказывает о личной жизни и состоянии знаменитого дизайнера.

Личная жизнь Джорджио Армани

Джорджо Армани — итальянский модельер и предприниматель, один из самых влиятельных дизайнеров мира и основатель модного дома Armani. Он родился 11 июля 1934 года в городе Пьяченца.

Армани был известен своей закрытостью в отношении личной жизни, однако его считали бисексуалом. Он никогда не женился и не имел детей.

В 1975 году вместе с Серджио Галеотти он основал компанию Giorgio Armani S.p.A. Галеотти был его бизнес-партнером и близким другом, который умер в 1985 году

Помимо моды, он интересовался спортом — был президентом баскетбольного клуба Olimpia Milano и создавал форму для итальянских олимпийцев и футбольных команд.

Состояние Джорджио Армани

Джорджо Армани был одним из самых богатых итальянцев с личным капиталом около 9,5 миллиарда долларов США. Его компания Giorgio Armani SpA, в которую входят бренды Armani Exchange и Emporio Armani, в 2024 году имела доход 2,3 миллиарда евро (примерно 2,7 миллиарда долларов США).

Армани оставался единственным независимым акционером и в течение десятилетий контролировал компанию, сохраняя ее независимость от крупных корпораций и слияний. В 2016 году он основал фонд для управления активами Armani Group после своей смерти, чтобы обеспечить стабильность и дальнейшее развитие бизнеса.

Похороны знаменитости состоятся приватно в Милане, а часовня будет открыта для желающих попрощаться с легендой моды 6-7 сентября.

В коллекцию под названием "Сияние" в 2021 году Армани добавил 15 вещей из предыдущего показа, проходившего без зрителей.

Кроме того, в начале 2024 года в Париже умер дизайнер Клод Монтана.