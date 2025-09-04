Багатий, але самотній: що відомо про особисте життя і статки Джорджіо Армані (фото)

4 вересня 2025 року у віці 91 рік помер Джорджіо Армані — один із найвпливовіших модельєрів ХХ і ХХІ століття. Він створив власну імперію моди, яка асоціюється зі стриманою елегантністю та італійським стилем.

Джорджіо Армані помер після періоду, коли через стан здоров'я уже не міг відвідувати Тижні моди в Мілані та Парижі. Фокус розповідає про особисте життя та статки знаменитого дизайнера.

Особисте життя Джорджіо Армані

Джорджо Армані — італійський модельєр і підприємець, один із найвпливовіших дизайнерів світу та засновник модного дому Armani. Він народився 11 липня 1934 року в місті П’яченца.

Армані був відомий своєю закритістю щодо особистого життя, проте його вважали бісексуалом. Він ніколи не одружувався та не мав дітей.

У 1975 році разом із Серджіо Галеотті він заснував компанію Giorgio Armani S.p.A. Галеотті був його бізнес-партнером і близьким другом, який помер у 1985 році

Крім моди, він цікавився спортом — був президентом баскетбольного клубу Olimpia Milano та створював форму для італійських олімпійців і футбольних команд.

Статки Джорджіо Армані

Джорджо Армані був одним із найбагатших італійців із особистим капіталом близько 9,5 мільярда доларів США. Його компанія Giorgio Armani SpA, до якої входять бренди Armani Exchange та Emporio Armani, у 2024 році мала дохід 2,3 мільярда євро (приблизно 2,7 мільярда доларів США).

Армані залишався єдиним незалежним акціонером і протягом десятиліть контролював компанію, зберігаючи її незалежність від великих корпорацій та злиттів. У 2016 році він заснував фонд для управління активами Armani Group після своєї смерті, щоб забезпечити стабільність та подальший розвиток бізнесу.

Похорон знаменитості відбудеться приватно в Мілані, а каплиця буде відкрита для охочих попрощатися з легендою моди 6-7 вересня.

У колекцію під назвою "Сяйво" у 2021 році Армані додав 15 речей з попереднього показу, що проходив без глядачів.

