Актер Роберт Редфорд умер, так и не увидев арест убийцы жениха своей дочери

Главный подозреваемый в убийстве Тейн Смика, исчез в 1986 году и до сих пор находится в списке самых разыскиваемых ФБР преступников. Полиция считает, что именно он убил Сидни Уэллса, возлюбленного Шоны Редфорд.

Related video

Это шокирующее убийство мучило актера Роберта Редфорда более четырех десятилетий и до сих пор не дает покоя полиции, которая так и не смогла поймать этого человека, пишет Daily Mail.

Дочь Редфорда Шона встречалась с Сидни Уэллсом три года, а ее отец снимал один из своих самых известных хитов — фильм о бейсболе "Самородки", когда в 1983 году Шона в истерике позвонила отцу и рассказала, что его убили.

Возлюбленного Шоны Редфорд убили Фото: Скриншот

Брат Уэллса, Сэм, обнаружил тело своего брата, лежащим лицом вниз на полу гостиной после того, как ему выстрелили в затылок из дробовика в его квартире на пятом этаже жилого комплекса Spanish Towers в Боулдере, штат Колорадо.

Парень Шоны, Сид Уэллс, 22-летний студент факультета журналистики Университета Колорадо, также проходил подготовку в Корпусе офицеров запаса и подумывал о службе в ВМС. С Шоной он познакомился во время учебы и только через несколько месяцев узнал, что она дочь суперзвезды. Юноша нравился Роберту Редфорду и он считал его членом семьи. По слухам, Шона и Сид собирались пожениться.

Главным подозреваемым стал сосед по квартире Сида Тейн Смика. Так как он как раз должен был платить аренду – 300 долларов, но у него были проблемы с деньгами.

24-летний Смика был арестован, но его отпустили из-за недостатка доказательств. Дело возобновили в 1997 году, но оказалось, что он бесследно исчез еще в 1986 году.

Полиция нашла его брошенную машину в Беверли-Хиллз, но предполагалось, что он мог сбежать в Мексику.

И попытки найти Тейна Смику продолжаются и по сей день. Он до сих пор находится в списке самых разыскиваемых ФБР преступников.

"Это дело все еще находится в активной стадии расследования. Мы не теряем надежды, что Смику найдут. Мы продолжаем получать новые доказательства, хотя и не можем говорить об этом открыто", — сообщила представитель полицейского департамента города Боулдер, штат Колорадо, Дионн Во.

Сейчас бы Смику было 66 лет, но с тех пор его никто не видел. Заместитель начальника полиции Боулдера в отставке Дэвид Хейс убежден, что Смика все еще жив, несмотря на то, что его семья сообщила полицейским еще в 2010 году, что он скончался.

Тейна Смику ищут до сих пор Фото: Federal Bureau of Investigation (FBI)

"Расследование его возможной смерти не дало никаких результатов", — заявил Хейс.

В деле не было никаких записей о смерти. Даже если бы он умер где-нибудь в мотеле, без опознания, коронер снял бы отпечатки пальцев и смог бы сопоставить их с отпечатками, хранящимися в деле в Колорадо.

"Мы также продолжали получать сообщения о том, что Смику видели. Например, несколько лет назад его якобы заметили в Калифорнии", — добавил он.

В 2012 году ФБР назначило награду в 10 000 долларов за поимку Смики.

69-летний Хейс рассказал, что Роберт Редфорд годами следил за делом Уэллса.

"Я разговаривал с мистером Редфордом не один раз. Он очень заботился о своей дочери и хотел убедиться, что мы делаем все возможное, чтобы раскрыть жестокое убийство ее парня", — сказал он.

Смерть Сида Уэллса стала одной из многих трагедий, преследовавших Роберта Редфорда на протяжении всей его жизни.

Его мать умерла, когда ему было всего 18 лет, его первенец, Скотт, умер от синдрома внезапной детской смерти, когда ему было всего два с половиной месяца, а его другой сын, Джейми, умер от рака печени в 2020 году в возрасте 58 лет.

Шона Редфорд, которой сейчас 64 года, в итоге вышла замуж за автора книги "Нация фастфуда" Эрика Шлоссера в 1985 году, и у пары родилось двое детей.

Напомним, Роберт Редфорд умер 16 сентября на своем ранчо в штате Юта. Ему было 89 лет.

Также стало известно, кому достанется гигантское состояние дизайнера Джорджио Армани, который умер 4 сентября.