Умер Роберт Редфорд: появились первые подробности (фото)

Актер и режиссер умер 16 сентября в своем доме в штате Юта. Он известен широкой публике благодаря участию в фильмах "Бутч Кэссиди и Санденс Кид", "Афера", "Три дня Кондора" и "Вся президентская рать".

О смерти Роберта Редфорда рассказала исполнительный директор агентства Rogers & Cowan PMK Синди Бергер, которая работала с актером. По ее словам, звезда кино отошел в вечность рано утром 16 сентября — это произошло во сне. Ему было 89 лет, пишет The New York Times.

Также он снял фильм "Обычные люди" (1981), получив премию "Оскар" в режиссерской номинации.

