Помер Роберт Редфорд: з'явились перші подробиці (фото)

Актор і режисер Роберт Редфорд помер 16 вересня у своєму будинку у штаті Юта. Він відомий широкому загалу завдяки участі у фільмах "Бутч Кессіді та Санденс Кід", "Афера", "Три дні Кондору" та "Вся президентська рать".

Про смерть Роберта Редфорда розповіла виконавчий директор агентства Rogers & Cowan PMK Сінді Бергер, яка працювала з актором. За її словами, зірка кіно відійшов у вічність рано вранці 16 вересня — це сталося уві сні. Йому було 89 років, пише The New York Times.

Редфорд найбільш відомий за акторськими роботами у фільмах "Бутч Кессіді і Санденс Кід", "Вся президентська рать", "Афера" і "Три дні Кондора". Також він зняв фільм "Звичайні люди" (1981), отримавши премію "Оскар" у режисерській номінації.

Спадок Роберта Редфорда

Редфорд не терпів "спрощеного" підходу Голлівуду до кіно й зазвичай вимагав, аби стрічки мали культурну вагу. Часто він змушував аудиторію замислюватися над серйозними темами — горем, корупцією, моральними виборами, — і значною мірою це вдавалося.

Редфорд не терпів "спрощеного" підходу Голлівуду до кіно Фото: Getty

Як актор він зіграв у таких хітах, як "Буч Кессіді та Санденс Кід" (1969), "Вся президентська рать" (1976), "Три дні Кондора" (1975) та "Афера" (1973), яка принесла йому першу й єдину акторську номінацію на "Оскар". Протягом десятиліть він був одним із найулюбленіших голлівудських героїв — у комедіях, драмах і трилерах. Його партнерками на екрані ставали Джейн Фонда, Барбра Стрейзанд та Меріл Стріп.

У 40 років Редфорд дебютував як режисер і вже за першу роботу — "Звичайні люди" (1980) — здобув "Оскара". Згодом він зняв "Війну за бобове поле Мілагро" (1988), "Тече річка крізь нього" (1992), "Телешоу" (1994).

Редфорд зіграв у таких хітах, як "Буч Кессіді та Санденс Кід" (1969), "Вся президентська рать" (1976), "Три дні Кондора" (1975) та "Афера" (1973) Фото: Getty

У 1981 році він заснував Sundance Institute, а згодом перетворив невеликий фестиваль на світову платформу для показу незалежного кіно. Саме там заявили про себе Стівен Содерберг, Квентін Тарантіно, Даррен Аронофскі, Раян Куглер, Хлоя Чжао та інші режисери.

Жив на ранчо

Роберт Редфорд жив на своєму віддаленому ранчо в Юті, США, й позиціонував себе як "неласого до слави" актора. Його справжньою пристрастю була екологія. Актор не любив, коли його називали активістом, хоча фактично був ним.

Редфорд народився 18 серпня 1936 року в Санта-Моніці, Каліфорнія. Йому було лише 18 років, коли померла мати. У юності він описував себе як "хулігана". Вивчав мистецтво в Європі, а повернувшись до США, розпочав кар’єру актора на Бродвеї, де 1963 року здобув перший великий успіх у п’єсі Ніла Саймона "Босоніж у парку".

У 1981 році актор заснував Sundance Institute Фото: Getty

Його акторська слава швидко зростала завдяки привабливій зовнішності, харизмі та ролям у популярних картинах. Проте критики не завжди були до нього прихильні.

Особисте життя Роберта Редфорда

У шлюбі із Лолою Ван Вагенен у нього народилося четверо дітей. Пара розлучилась у 1985 році. У 2009-му зірка кіно одружився з художницею Сібілле Заггарс. Разом вони пережили важкі трагедії, зокрема смерть синів Скотта й Джеймі.

Роберт Редфорд був одружений двічі Фото: Getty

У зрілому віці актор зіграв у кількох помітних картинах: "Все втрачено" (2013), "Наші душі вночі" (2017) та "Старий з револьвером" (2018). Протягом усієї кар’єри він залишався "незалежним і впертим". Готуючись до ролі Санденса Кіда, він відмовився голити вуса, попри вимогу керівництва студії. "Це було автентично, — пояснював він. — Я наполіг на своєму".

