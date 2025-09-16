Идеальная, но преданная и одинокая: 48 лет назад умерла гениальная Мария Каллас (фото)

16 сентября 1977 года умерла культовая оперная певица XX века Мария Каллас. Несмотря на регалии и чрезвычайное наследие исполнительницы, ее "история" с музыкой длилась недолго — около 30 лет.

Певица, которая поражала публику диапазоном собственного голоса, прожила непростую жизнь, усыпанную испытаниями: сложная и бедная юность, абьюзивное отношение от миллиардера и возлюбленного Аристотеля Онассиса, который впоследствии женится на вдове президента Джеки Кеннеди, а также постоянная борьба с "лишними" килограммами. В годовщину смерти Фокус вспоминает, как сложилась ее судьба.

Мария Каллас — начало пути

Будущая легенда оперы родилась в семье греческих иммигрантов в США в 1923 году. Ее крестили под длинным именем — Сесилия София Анна Мария Калогеропулос. Незадолго до рождения Марии ее мать потеряли единственного сына и ходила беременной в трауре, моля Бога, чтобы на свет появился мальчик. Когда же родилась девочка, она несколько дней даже не подходила к колыбели.

Позже родители будущей гениальной певицы разводятся. В 13-летнем возрасте Мария начала получать музыкальное образование в Греции, куда переехала вместе с матерью, которая муштровала ребенка многочасовыми ежедневными занятиями, небезосновательно рассчитывая выбраться из беспросветной нищеты. Каллас поступает в Афинскую консерваторию, а затем с успехом дебютирует в оперном театре.

Каллас училась в Афинской консерватории Фото: Getty

Первый успех

В 1947-м исполнительница приезжает в Италию и исполняет главную роль в "Джоконде" Понкьелли. С этого момента начинается ее восхождение к славе. Мария исполняет грандиозные роли, такие как в "Норме", "Тристане и Изольде", "Аиде", вагнеровской "Валькирии" и "Пуританах" Беллини.

После серии успешных перформансов для певицы открываются двери в знаменитом "Ла Скала", а уже в 50-х Каллас выступает в самых выдающихся театрах мира — от Лондона до Нью-Йорка.

Мария очень хотела вернуться в Америку, но в доме отца, который обзавелся к тому моменту новой семьей, никто не обрадовался ее приезду. Вернувшись в Италию, 24-летняя на то время певица познакомилась с богатым промышленником и фанатом оперы Джиованни Батистом Менегини. Кавалер был почти вдвое старше. Сначала они подружились, потом заключили творческий союз, а через два года обвенчались во Флоренции. Менегини был для Каллас больше отцом, другом и менеджером, чем мужем.

В 50-х Каллас выступает в самых выдающихся театрах мира. Фото: Getty

Мария тем временем без устали совершенствовала не только свой голос, но и фигуру. Пытала себя жесточайшей диетой — и таки достигла желаемого результата, изменившись фактически до неузнаваемости.

Трагическая любовь

В сентябре 1957-го происходит судьбоносное событие. На балу в Венеции Каллас познакомилась со своим земляком, мультимиллиардером Аристотелем Онассисом. У них начинается сногсшибательный роман — счастливый и трагический одновременно. Каллас признается, что наконец-то полюбила, и была абсолютно уверена, что это взаимно.

Аристотель Онассис и Мария Каллас Фото: Getty

Певица оставляет мужа и переезжает в Париж, поближе к Онассису. На седьмом году их отношений у 43-летней звезды сцены появилась последняя надежда стать матерью, но Онассис, который уже имел наследников, жестоко и безапелляционно поставил ее перед выбором: либо он, либо ребенок. Мария панически боится потерять своего Ари и делает аборт.

В возрасте 43 лет Мария делает аборт Фото: Getty

Великая Каллас думала, что достойна большой любви, а оказалась очередным трофеем самого богатого в мире грека. В 1969 году Онассис женится на вдове американского президента Жаклин Кеннеди, о чем сообщает Марии через посыльного.

Марии не суждено было встретить взаимную любовь Фото: Getty

В одном из последних своих писем к Онассису Каллас написала: "Мой голос хотел предупредить меня о том, что вскоре я встречусь с тобой, и ты уничтожишь и его, и меня".

Закат Марии Каллас

Последний раз голос Каллас звучал на концерте в Саппоро 11 ноября 1974 года. Вернувшись в Париж после этих гастролей, певица фактически больше не покидала своей квартиры. Потеряв возможность петь, она потеряла последние нити, связывавшие ее с миром. "Только когда я пела, я чувствовала, что меня любят", — часто повторяла Мария Каллас.

Выступление Марии Каллас Фото: Getty

Она умерла в 1977 году от инфаркта миокарда в 53 года. Тело певицы похоронили на кладбище Пер-Лашез, но впоследствии ее могилу ограбили, похитив урну с прахом. Останки позже нашли в дальнем углу кладбища. В 1979 году прах самой известной на планете гречанки развеяли над Эгейским морем.

