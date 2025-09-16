25-я годовщина гибели Георгия Гонгадзе: топ 5 неожиданных фактов о жизни журналиста

Георгий Гонгадзе — журналист, общественный деятель и Герой Украины, смерть которого стала шоком не только для Родины, но и для всего мира. На этой неделе в разных городах Украины состоятся памятные мероприятия, посвященные 25-й годовщине его гибели.

Многие знают о его профессиональных достижениях, но не все представляют, каким он был для родных и близких, чем занимался до журналистики и каким было его детство. Фокус собрал самые интересные факты, которые помогут детальнее раскрыть его личность.

Потерял брата и пережил развод родителей — детство Георгия Гонгадзе

Георгий Гонгадзе родился 21 мая 1969 года в Тбилиси. В этот день у его матери, Леси Гонгадзе (Корчак), должна была родиться двойня, однако одного из малышей не стало. Роды были очень тяжелыми, и когда Леся пришла в себя после наркоза, она заметила на запястье лишь одну детскую бирку, а в медицинской карточке был внесен только один ребенок. Мужчине сначала сообщили о рождении двойни, а потом сказали, что второй малыш умер. Никаких документов о рождении или смерти второго ребенка не было, и даже судебные процессы не дали результата — ребенка так и не вернули.

Георгий Гонгадзе с мамой, фото: обложка фильма "Сердце мамы Гонгадзе" Фото: Из открытых источников

"Я требовала вернуть его мне или показать тело, но так ничего и не добилась. Женщина-главврач попросту выгнала меня из больницы... А через год ее осудили. Статья в газете об этом процессе называлась "Волки" в белых халатах". Но ребенка мне так и не вернули. Через 3 года новый главврач показал мне документы, что ребенок умер. Но тогда, в 1968-м, никаких записей о смерти в документах роддома не было", — рассказала мать Георгий Гонгадзе в одном из интервью

Стоит заметить, что Георгий рос в семье, где мать, Леся Гонгадзе, была медиком, а по отцовской линии семья имела технические достижения — дед Георгия, Теодор Корчак, стал первым радиотехником в Западной Украине. В 1968 году Леся вышла замуж за Руслана Гонгадзе, и семья поселилась в Тбилиси, где проживала до середины 1990-х годов. Впоследствии супруги развелись.

Впоследствии, в старшем возрасте, Георгий начал увлекаться спортом. Больше всего его интересовал бег на короткие дистанции, и под руководством олимпийской чемпионки Нины Думбадзе Георгий достиг значительных успехов, став молодежным чемпионом Грузии. Уже в юности он был ответственным и помогал семье, обменивая спортивные талоны на еду и деньги.

Георгий Гонгадзе на тренировке в Тбилиси Фото: Цензор.НЕТ

"Свой" среди учеников — Георгий Гонгадзе преподавал во львовской школе

В начале 90-х Георгий Гонгадзе преподавал английский во львовской школе №37 и быстро завоевал авторитет среди подростков. Он организовывал школьные концерты, дискотеки и походы с палатками, а однажды даже помог 40 ученикам пересечь горную реку, чтобы успеть на электричку во Львов — тогда проявились его решительность и лидерские качества.

9-Б класс во львовской школе №37, где преподавал Георгий Гонгадзе Фото: "Новинарня"

Ученики отмечали, что он внимательно слушал каждого, помнил их проблемы и поддерживал любую конструктивную идею. Дополнительные занятия по английскому после уроков были всегда заполнены — дети приходили не только за знаниями, но и за возможностью общаться с ним.

Кроме преподавания, Георгий активно интересовался общественной жизнью, был участником "Народного руха Украины" и увлекался компьютерами и телевидением, что делало его еще более интересным и близким для учеников, которые видели в нем человека прогрессивного мышления.

Энергичный и харизматичный — каким был Георгий Гонгадзе

Среди прочего. Георгий Гонгадзе отличался невероятной энергией и харизмой. Вокруг него всегда собиралось много людей — друзей, единомышленников и просто тех, кто хотел общаться с ним. В его львовской квартире часто велись долгие философские беседы, пели песни различных групп и музыкальных коллективов, а вечера и ночи превращались в настоящий поток событий и живого общения. Родные вспоминают, что эта постоянная активность и эмоциональная щедрость заряжала всех вокруг, делая атмосферу невероятно живой и динамичной.

Георгий Гонгадзе на Дне рождения жены Фото: Радио Свобода

Коллеги журналиста подчеркивали, что Гонгадзе был человеком, который полностью отдавался своему делу. Он не только создавал интересные материалы, но и вдохновлял других своим примером. Журналисты помнят его как человека, который всегда поддерживал инициативу, мотивировал и показывал, что принципиальность и преданность профессии способны менять жизнь. Более того, его энергия, жизнерадостность и искреннее увлечение работой оставили после себя яркий след среди коллег и друзей.

Участвовал в гражданской войне в Грузии

В конце 1991 года Георгий Гонгадзе присоединился к протестам в Тбилиси против президента Звиада Гамсахурдии. Его отец Руслан попал в список "врагов народа" из-за оппозиционной политической деятельности, и Георгий решил поддержать семью, взяв на себя роль санитара среди повстанцев.

Когда началось антизвиадистское восстание, он вернулся на родину и активно участвовал в боевых действиях. Параллельно работал журналистом в горячих точках Абхазии и Южной Осетии, где во время обстрелов получил тяжелые ранения — врачи насчитали 26 осколочных ран, часть из которых осталась в теле навсегда.

Георгий Гонгадзе принял участие в гражданской войне в Грузии Фото: Из открытых источников

В 1993 году, после смерти отца, Гонгадзе вернулся в Грузию, чтобы снять документальный фильм о войне, но на фронте отставил камеру и взял в руки оружие. Вернувшись во Львов, он продолжил журналистскую деятельность как главный режиссер творческого объединения "Центр Европы", работал с местными СМИ и завершил обучение во Львовском университете имени Ивана Франко.

Основатель первого независимого интернет-издания в Украине

В начале 2000-х годов интернет в Украине еще только начинал входить в повседневную жизнь, и большинство людей не осознавало его потенциала. В это время Георгий Гонгадзе создал собственное независимое онлайн-издание — "Украинскую правду". По словам Мирославы Гонгадзе, идея возникла из безысходности: Гия не хотел работать там, где заставляли подчиняться цензуре, и стремился делать только то, что считал правильным.

Георгий Гонгадзе основал первое онлайн-издание Фото: Украинская правда

На страницах ресурса публиковались расследования о сфальсифицированном референдуме 2000 года, оффшорных счетах украинских чиновников и случаях цензуры в медиа. В то время, это издание стало одной из первых площадок для правдивой информации в Украине и заложило основу современной независимой журналистики в стране.

