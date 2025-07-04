Вторая дочь Мирославы и Георгия Гонгадзе Саломе выходит замуж за американца
Избранником Саломе Гонгадзе стал эксперт Atlantic Council Дуг Клейн. Мирослава Гонгадзе отдельно отметила, что Дуг отстаивает интересы Украины.
Украинская журналистка Мирослава Гонгадзе сообщила, что их с Георгием Гонгадзе дочь Саломе (Соломия) обручилась. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"Мы только что отпраздновали свадьбу одной дочери и вот вторая на подходе. Мой второй будущий зять, завоевал дочь, отстаивает украинские интересы", — написала Гонгадзе.
Избранником Саломе Гонгадзе является эксперт Atlantic Council Дуг Клейн. Недавно в The New York Post вышла колонка Клейна. В ней он писал, что что в начале июня посещал Киев, где стал свидетелем атаки российских дронов.
Atlantic Council – это американский аналитический центр в области международных отношений, который базируется в Вашингтоне. Его миссия — поощрять продолжение сотрудничества между Северной Америкой и Европой, которое началось после Второй мировой войны.
У Мирославы Гонгадзе две дочери — 28-летние Нана и Саломе. Сестры-близнецы родились в 1997 году, сейчас вместе с матерью проживают в Вашингтоне.
Нана Гонгадзе является руководителем отдела по коммуникациям благотворительного фонда Razom for Ukraine, а ее сестра Саломе работает в World Resources Institute (Институт мировых ресурсов, глобальная исследовательская некоммерческая организация).
Нана Гонгадзе окончила American University в Вашингтоне, а Саломе — Лондонскую школу экономики и политических наук.
Нана вышла замуж в апреле 2025 года. Ее избранником стал Коул Спайдел – старший менеджер программы по местному и региональному управлению в Национальном демократическом институте (NDI).
Напомним, ранее Фокус писал, какой получилась свадьба миллиардера Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес.
При этом 27-летняя американская актриса Сидни Суини, наиболее известная своей ролью в сериале "Эйфория", отменила свадьбу с 41-летним бизнесменом Джонатаном Давино, с которым встречалась с 2018 года.