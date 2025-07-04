Вторая дочь Мирославы и Георгия Гонгадзе Саломе выходит замуж за американца

Избранником Саломе Гонгадзе стал эксперт Atlantic Council Дуг Клейн. Мирослава Гонгадзе отдельно отметила, что Дуг отстаивает интересы Украины.

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Украинская журналистка Мирослава Гонгадзе сообщила, что их с Георгием Гонгадзе дочь Саломе (Соломия) обручилась. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Дочь Георгия Гонгадзе выходит замуж

"Мы только что отпраздновали свадьбу одной дочери и вот вторая на подходе. Мой второй будущий зять, завоевал дочь, отстаивает украинские интересы", — написала Гонгадзе.

Избранником Саломе Гонгадзе является эксперт Atlantic Council Дуг Клейн. Недавно в The New York Post вышла колонка Клейна. В ней он писал, что что в начале июня посещал Киев, где стал свидетелем атаки российских дронов.

Atlantic Council – это американский аналитический центр в области международных отношений, который базируется в Вашингтоне. Его миссия — поощрять продолжение сотрудничества между Северной Америкой и Европой, которое началось после Второй мировой войны.

У Мирославы Гонгадзе две дочери — 28-летние Нана и Саломе. Сестры-близнецы родились в 1997 году, сейчас вместе с матерью проживают в Вашингтоне.

Саломе Гонгадзе и Нана Гонгадзе Фото: Instagram Myroslava Gongadze

Нана Гонгадзе является руководителем отдела по коммуникациям благотворительного фонда Razom for Ukraine, а ее сестра Саломе работает в World Resources Institute (Институт мировых ресурсов, глобальная исследовательская некоммерческая организация).

Нана Гонгадзе окончила American University в Вашингтоне, а Саломе — Лондонскую школу экономики и политических наук.

Саломе Гонгадзе с матерью Фото: Instagram Myroslava Gongadze

Нана вышла замуж в апреле 2025 года. Ее избранником стал Коул Спайдел – старший менеджер программы по местному и региональному управлению в Национальном демократическом институте (NDI).

Нана Гонгадзе вышла замуж в апреле 2025 года Фото: Instagram Myroslava Gongadze

Напомним, ранее Фокус писал, какой получилась свадьба миллиардера Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес.

При этом 27-летняя американская актриса Сидни Суини, наиболее известная своей ролью в сериале "Эйфория", отменила свадьбу с 41-летним бизнесменом Джонатаном Давино, с которым встречалась с 2018 года.