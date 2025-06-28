Свадьба года: обнародованы первые кадры с церемонии Джеффа Безоса и Лорен Санчес (фото, видео)

Бизнесмен и мультимиллиардер Джефф Безос и его избранница Лорен Санчес официально стали супругами. Торжественное событие, которое СМИ называют "свадьбой года" в Италии, проходит на острове Сан-Джорджо-Маджоре близ города Венеция, а его стоимость оценивается в $55 млн.

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Американский мультимиллиардер и владельца Amazon Джефф Безос и его избранница Лорен Санчес официально вступили в брак. Торжества пара проводит на одном из островов города Венеция, а среди гостей есть селебритиз, VIP-гости и известные люди, сообщает People.

Впоследствии кадры со свадьбы и подготовки обнародовала жена Безоса. В своем профиле в Instagram, журналистка и активистка Лорен Санчес Безос выложила фотографии со свадебным платьем от Dolce Gabbana.

"Это не просто платье — это поэзия. Спасибо, @dolcegabbana, за ту магию, которую вы создали", — написала женщина.

На обнародованных фотографиях можно увидеть, как невесту одевают в платье Dolce & Gabbana. Оно выполнено в стиле русалки, с корсетом, высокой горловиной, длинным шлейфом и украшено итальянским кружевом ручной работы.

Платье Лорен Санчес Безос (фото: laurensanchezbezos/Instagram) Платье Лорен Санчес Безос (фото: laurensanchezbezos/Instagram)

Впоследствии избранница мультимиллиардера выставила совместную фотографию со своим мужем и фото со своим дизайнерским платьем. Сам же Безос выбрал классический черный костюм и белую рубашку с бабочкой.

Платье Лорен Санчес Безос (фото: laurensanchezbezos/Instagram) Супруги Безосов (фото: laurensanchezbezos/Instagram)

Позже СМИ сообщили детали запланированной "свадьбы года" миллиардера и его избранницы. По информации журналистов, на торжества, которые продлятся несколько дней на одном из островов города Венеция, прибыло почти двести VIP-гостей.

Ким Кардашьян едет на свадьбу Безоса и Санчес (фото: Getty) Орландо Блум в костюме едет на свадьбу Безоса (фото: Getty)

Среди известных гостей фотографы и папарацци заметили Опру Уинфри, Орландо Блума, Ким Кардашян, Крис Дженнер, Леонардо Ди Каприо и другие. Также приглашенных также были королева Иордании, Билл Гейтс и Франсуа-Анри Пино.

Телеведущая Опра Уинфри в объективе журналистов (фото: Getty) Леонардо Ди Каприо пытается спрятаться от фотокамер в кепке (фото: Getty)

Источник сообщил журналистам, что гости вечеринки смаковали пиццу, приготовленную на месте известным неаполитанским шеф-поваром, а также жареными цветками цуккини, аранчини, осьминогом и треской. На десерт подали пирожные и лимонные торты.

Позже издание AP сообщило, что Безос и Санчес закупили около 80% всех необходимых товаров у венецианских поставщиков, среди которых — кондитерская Rosa Salva и студия стеклянного дизайна Laguna B. Также супруги во время церемонии просили гостей вместо дорогих подарков отправить средства на благотворительность.

Ранее в декабре 2024 года стало известно, что Безос и его избранница планируют пожениться. Свадьба должна была состояться на любимом миллиардерами горнолыжном курорте Аспен, однако впоследствии место проведения церемонии было изменено.

Впоследствии известный астролог рассказала, каким будет будущий брак бизнесмена и журналистки. По словам Эрики Роялс, она не завидует Безосу, ведь его избраннице "с ним повезло больше, чем ему с ней".