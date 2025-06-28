Весілля року: оприлюднено перші кадри з церемонії Джефа Безоса та Лорен Санчез (фото, відео)

Бізнесмен і мультимільярдер Джефф Безос та його обраниця Лорен Санчез офіційно стали подружжям. Урочисту подію, яку ЗМІ називають "весіллям року" в Італії, проводять на острові Сан-Джорджо-Маджоре поблизу міста Венеція, а його вартість оцінюють в $55 млн.

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Американський мультимільярдер і власника Amazon Джефф Безос та його обраниця Лорен Санчез офіційно вступили до шлюбу. Урочистості пара проводить на одному з островів міста Венеція, а серед гостей є селебритіз, VIP-гості та відомі люди, повідомляє People.

Згодом кадри з весілля та підготовки оприлюднила дружина Безоcа. У своєму профілі в Instagram, журналістка та активістка Лорен Санчез Безоc виклала світлини з весільною сукнею від Dolce Gabbana.

"Це не просто сукня — це поезія. Дякую, @dolcegabbana, за ту магію, яку ви створили", — написала жінка.

На оприлюднених світлинах можна побачити, як наречену вдягають у сукню Dolce & Gabbana. Вона виконана в стилі русалки, з корсетом, високою горловиною, довгим шлейфом та прикрашена італійським мереживом ручної роботи.

Сукня Лорен Санчез Безос (фото: laurensanchezbezos/Instagram) Сукня Лорен Санчез Безос (фото: laurensanchezbezos/Instagram)

Згодом обраниця мультимільярдера виставила спільну світлину зі своїм чоловіком та фото зі своєю дизайнерською сукнею. Сам же Безос обрав класичний чорний костюм та білу сорочку з метеликом.

Сукня Лорен Санчез Безос (фото: laurensanchezbezos/Instagram) Подружжя Безосів (фото: laurensanchezbezos/Instagram)

Пізніше ЗМІ повідомили деталі запланованого "весілля року" мільярдера та його обраниці. За інформацією журналістів, на урочистості, які триватимуть кілька днів на одному з островів міста Венеція, прибуло майже двісті VIP-гостей.

Кім Кардашьян їде на весілля Безоса та Санчес (фото: Getty) Орландо Блум у костюмі їде на весілля Безоса (фото: Getty)

Cереди відомих гостей фотографи та папараці помітили Опру Вінфрі, Орландо Блум, Кім Кардашян, Кріс Дженнер, Леонардо Ді Капріо та інші. Також запрошених також були королева Йорданії, Білл Гейтс та Франсуа-Анрі Піно.

Телеведуча Опра Вінфрі у об'єктиві журналістів (фото: Getty) Леонардо Ді Капріо намагається сховатися від фотокамер у кепці (фото: Getty)

Джерело повідомило журналістам, що гості вечірки смакували піцу, приготовану на місці відомим неаполітанським шеф-кухарем, а також смаженими квітками цукіні, аранчіні, восьминогом і тріскою. На десерт подали тістечка та лимонні торти.

Пізніше видання AP повідомило, що Безос і Санчес закупили близько 80% усіх необхідних товарів у венеційських постачальників, серед яких — кондитерська Rosa Salva та студія скляного дизайну Laguna B. Також подружжя під час церемонії просило гостей замість дорогих подарунків відправити кошти на благочинність.

Раніше в грудні 2024 року стало відомо, що Безос та його обраниця планують одружитися. Весілля мало на улюбленому мільярдерами гірськолижному курорті Аспен, однак згодом місце проведення церемонії було змінене.

Згодом відома астрологиня розповіла, яким буде майбутній шлюб бізнесмена та журналістки. За словами Еріки Роялс, вона не заздрить Безосу, адже його обраниці "з ним пощастило більше, ніж йому з нею".