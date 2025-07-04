Друга дочка Мирослави та Георгія Гонгадзе Саломе виходить заміж за американця

Обранцем Саломе Гонгадзе став експерт Atlantic Council Дуг Клейн. Мирослава Гонгадзе окремо зазначила, що Дуг відстоює інтереси України.

Related video

Українська журналістка Мирослава Гонгадзе повідомила, що їхня з Георгієм Гонгадзе дочка Саломе (Соломія) заручилася. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Дочка Георгія Гонгадзе виходить заміж

"Ми щойно відсвяткували весілля однієї доньки і ось друга на підході. Мій другий майбутній зять, завоював дочку, відстоює українські інтереси", — написала Гонгадзе.

Обранцем Саломе Гонгадзе є експерт Atlantic Council Дуг Клейн. Нещодавно в The New York Post вийшла колонка Клейна. У ній він писав, що на початку червня відвідував Київ, де став свідком атаки російських дронів.

Atlantic Council — це американський аналітичний центр у галузі міжнародних відносин, який базується у Вашингтоні. Його місія — заохочувати продовження співпраці між Північною Америкою та Європою, що розпочалася після Другої світової війни.

У Мирослави Гонгадзе дві доньки — 28-річні Нана і Саломе. Сестри-близнючки народилися 1997 року, зараз разом із матір'ю проживають у Вашингтоні.

Саломе Гонгадзе і Нана Гонгадзе Фото: Instagram Myroslava Gongadze

Нана Гонгадзе є керівником відділу з комунікацій благодійного фонду Razom for Ukraine, а її сестра Саломе працює у World Resources Institute (Інститут світових ресурсів, глобальна дослідницька некомерційна організація).

Нана Гонгадзе закінчила American University у Вашингтоні, а Саломе — Лондонську школу економіки і політичних наук.

Саломе Гонгадзе з матір'ю Фото: Instagram Myroslava Gongadze

Нана вийшла заміж у квітні 2025 року. Її обранцем став Коул Спайдел — старший менеджер програми з місцевого та регіонального управління в Національному демократичному інституті (NDI).

Нана Гонгадзе вийшла заміж у квітні 2025 року Фото: Instagram Myroslava Gongadze

Нагадаємо, раніше Фокус писав, яким вийшло весілля мільярдера Джеффа Безоса і журналістки Лорен Санчес.

Водночас 27-річна американська акторка Сідні Свіні, найбільш відома своєю роллю в серіалі "Ейфорія", скасувала весілля з 41-річним бізнесменом Джонатаном Давіно, з яким зустрічалася з 2018 року.