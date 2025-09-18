Актор Роберт Редфорд помер, так і не побачивши арешту вбивці нареченого своєї дочки

Головний підозрюваний у вбивстві Тейн Сміка, зник 1986 року і досі перебуває у списку найбільш розшукуваних ФБР злочинців. Поліція вважає, що саме він убив Сідні Веллса, коханого Шони Редфорд.

Related video

Це шокуюче вбивство мучило актора Роберта Редфорда понад чотири десятиліття і досі не дає спокою поліції, яка так і не змогла спіймати цю людину, пише Daily Mail.

Дочка Редфорда Шона зустрічалася з Сідні Веллсом три роки, а її батько знімав один зі своїх найвідоміших хітів — фільм про бейсбол "Самородки", коли 1983 року Шона в істериці подзвонила батькові і розповіла, що його вбили.

Коханого Шони Редфорд убили Фото: Скриншот

Брат Веллса, Сем, виявив тіло свого брата, яке лежало обличчям донизу на підлозі вітальні після того, як йому вистрілили в потилицю з дробовика в його квартирі на п'ятому поверсі житлового комплексу Spanish Towers у Боулдері, штат Колорадо.

Хлопець Шони, Сід Веллс, 22-річний студент факультету журналістики Університету Колорадо, також проходив підготовку в Корпусі офіцерів запасу і подумував про службу у ВМС. З Шоною він познайомився під час навчання і тільки через кілька місяців дізнався, що вона дочка суперзірки. Юнак подобався Роберту Редфорду і він вважав його членом сім'ї. З чуток, Шона і Сід збиралися одружитися.

Головним підозрюваним став сусід по квартирі Сіда Тейн Сміка. Адже він якраз мав платити оренду — 300 доларів, але в нього були проблеми з грошима.

24-річного Сміку було заарештовано, але його відпустили через нестачу доказів. Справу відновили 1997 року, але виявилося, що він безслідно зник ще 1986 року.

Поліція знайшла його кинуту машину в Беверлі-Гіллз, але припускали, що він міг втекти в Мексику.

І спроби знайти Тейна Сміку тривають і донині. Він досі перебуває у списку найбільш розшукуваних ФБР злочинців.

"Ця справа все ще перебуває в активній стадії розслідування. Ми не втрачаємо надії, що Сміку знайдуть. Ми продовжуємо отримувати нові докази, хоча й не можемо говорити про це відкрито", — повідомила представниця поліцейського департаменту міста Боулдер, штат Колорадо, Діонн Во.

Зараз би Сміку було 66 років, але відтоді його ніхто не бачив. Заступник начальника поліції Боулдера у відставці Девід Хейс переконаний, що Смік все ще живий, незважаючи на те, що його сім'я повідомила поліцейським ще 2010 року, що він помер.

Тейна Сміку шукають досі Фото: Federal Bureau of Investigation (FBI)

"Розслідування його можливої смерті не дало жодних результатів", — заявив Хейс.

У справі не було жодних записів про смерть. Навіть якби він помер десь у мотелі, без упізнання, коронер зняв би відбитки пальців і зміг би зіставити їх із відбитками, що зберігаються у справі в Колорадо.

"Ми також продовжували отримувати повідомлення про те, що Сміку бачили. Наприклад, кілька років тому його нібито помітили в Каліфорнії", — додав він.

У 2012 році ФБР призначило нагороду в 10 000 доларів за затримання Смікі.

69-річний Гейс розповів, що Роберт Редфорд роками стежив за справою Веллса.

"Я розмовляв із містером Редфордом не один раз. Він дуже піклувався про свою доньку і хотів переконатися, що ми робимо все можливе, щоб розкрити жорстоке вбивство її хлопця", — сказав він.

Смерть Сіда Веллса стала однією з багатьох трагедій, що переслідували Роберта Редфорда впродовж усього його життя.

Його мати померла, коли йому було всього 18 років, його первісток, Скотт, помер від синдрому раптової дитячої смерті, коли йому було всього два з половиною місяці, а його інший син, Джеймі, помер від раку печінки 2020 року у віці 58 років.

Шона Редфорд, якій зараз 64 роки, зрештою вийшла заміж за автора книжки "Нація фастфуду" Еріка Шлоссера 1985 року, і у пари народилося двоє дітей.

Нагадаємо, Роберт Редфорд помер 16 вересня на своєму ранчо в штаті Юта. Йому було 89 років.

Також стало відомо, кому дістануться гігантські статки дизайнера Джорджіо Армані, який помер 4 вересня.