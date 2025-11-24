Помер відомий актор Удо Кір: він знявся у понад 200 фільмах (фото)

Справжню популярність митцю принесли головні ролі у фільмах "Тіло для Франкенштейна" та "Кров для Дракули", які вийшли у середині 1970-х. Ці стрічки зняв режисер експериментального кіно Пол Моррісі.

81-річний німецький актор Удо Кір, який зіграв у понад 200 фільмах, помер у неділю вранці. Про це повідомив його партнер, художник Делберт Макбрайд. Зірка екрану співпрацював з такими знаковими постатями в історії культури та мистецтва, як Енді Воргол, Ларс фон Трієр і Мадонна.

Останньою роботою актора стала поява у фільмі Клебера Мендонси Філью "Секретний агент". Ця стрічка отримала визнання критиків, а її головний актор Вагнер Моура здобув нагороду за найкращу чоловічу роль на Каннському кінофестивалі 2025 року.

Після багатьох років роботи, курсуючи між Європою та США, Кір оселився у Лос-Анджелесі та Палм-Спрінгс, де мешкав у колишній бібліотеці середини минулого століття. Він цікавився мистецтвом, архітектурою та колекціонуванням. Був постійним гостем кінофестивалю у Палм-Спрінгс, де зустрічався з шанувальниками.

Відео дня

Удо залишив значний слід у світовому кінематографі, працюючи як у європейському артхаусі, так і в комерційному американському кіно, ставши справжньою іконою кіно.

Біографія Удо Кіра

Актор народився під прізвищем Удо Кірспе у Кельні, в лікарні, яку в той час бомбили війська союзників. У 18 років переїхав до Лондона після знайомства з Райнером Вернером Фассбіндером. Свій шлях у кіно молодий актор розпочав у Лондоні, дебютувавши у стрічці "Дорога на Сан-Тропе" режисера Майкла Сейма. Згодом Кір повернувся до Німеччини, а потім вирішив присвятити себе акторській професії та поїхав навчатися до школи Лі Страсберга у Нью-Йорку.

"Мені сподобалась увага, тому я став актором", – розповідав Кір в інтерв'ю 2024 року.

Останньою роботою актора стала поява у фільмі Клебера Мендонси Філью "Секретний агент" Фото: Wikipedia

У провокаційних стрічках Кір створив незабутні образи класичних кіномонстрів, поєднавши моторошність із комічною безпорадністю персонажів.

Після цього актор два десятиліття працював у Європі, співпрацюючи з відомим режисером Райнером Вернером Фассбіндером над фільмами "Дружина начальника станції", "Третє покоління" та "Лілі Марлен". На Берлінському кінофестивалі Кір познайомився з режисером Гасом Ван Сентом, який допоміг йому отримати американський дозвіл на роботу та членство у Гільдії акторів США.

У 1991 році Ван Сент представив Кіра широкій американській аудиторії у драмі про дорослішання "Мій особистий штат Айдахо", вільно заснованій на шекспірівському "Генріху IV". Актор з'явився у другорядній ролі разом із зірками Рівером Фініксом та Кіану Рівзом.

Культові фільми Удо Кіра

Приблизно в той же час розпочалася довічна співпраця Кіра з Ларсом фон Трієром. Починаючи з кінця 1980-х із фільму "Епідемія", актор знявся у стрічці "Європа" 1991 року, а також у кількох епізодах серіалу фон Трієра "Королівство" протягом 1990-х та 2000-х. Серед інших спільних робіт – "Розсікаючи хвилі", "Танцююча у темряві", "Меланхолія" та "Німфоманка: Частина ІІ".

У 1990-х Кір також знімався у другорядних ролях у великих голлівудських проєктах, зокрема у фільмах "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин", "Армагеддон" та "Блейд". У 1992 році з'явився у скандальній книзі Мадонни, а також у її музичних відео Erotica та "Deeper and Deeper" з однойменного альбому.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Почав зніматися в 65 років: помер зірка серіалу "Клан Сопрано".

Актор Роберт Редфорд помер, так і не побачивши арешту вбивці нареченого своєї дочки.

Також стало відомо, кому дістануться гігантські статки дизайнера Джорджіо Армані, який помер 4 вересня.