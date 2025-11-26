26 ноября 1926-го умер Джон Браунинг: почему его 100-летние пулеметы до сих пор на вооружении ВСУ

Браунинг был не первым создателем ручного огнестрельного оружия, поскольку мушкетами и пистолями европейцы воевали еще с XIV века. При этом его изобретения стали настолько "иконичными", что полиция Соединенных Штатов Америки использовала их 80 лет подряд. Чем особенное оружие Браунинга, что его и сегодня используют бойцы Вооруженных сил Украины.

Джон Браунинг прожил 71 год и собственными глазами увидел, как по миру распространяются изобретенные им новые модели огнестрельного оружия. Американский изобретатель зарегистрировал 128 патентов, сотрудничал с оружейными корпорациями Winchester, Remington, Colt, Fabrique Nationale (Национальная оружейная фабрика, Бельгия). Фокус решил рассказать о Браунинге и об оружии, которое он изобрел.

Пулемет Браунинга, который используют бойцы ВСУ

Джон Браунинг — биография

Джон Браунинг (родился 23 января 1855 года, умер 26 ноября 1926 года) — американский инженер и изобретатель, который в 13 лет самостоятельно собрал однозарядное ружье в мастерской отца. В 23 года он создал и запатентовал самовзводную однозарядную винтовку J. M. Browning Single Shot Rifle, которую позже выкупили представители оружейной компании и поэтому она стала известной под названием Winchester Model 1897. Выяснилось, что изобретатель внес некоторые изменения в конструкцию — упростил ударный механизм, который стал проще и надежнее. После этого, в течение десятка лет, Браунинг продавал производителям оружия свои изобретения.

"Креативность и уровень совершенства его изобретений были настолько значительными, что подавляющее большинство его технологических инноваций нельзя было усовершенствовать или заменить в течение многих лет", — рассказали на портале Browning.

Последнее изобретение американского инженера — прототип охотничьего дробовика Over-and-Under. Работа над прототипом завершилась в 1925 году и модель назвали B25 (Browning 25). Умер Браунинг 26 ноября 1926 году во время поездки на завод Fabrique Nationale в бельгийском городе Эрсталь: его похоронили в США, а дело перешло в руки сына

Самые известные изобретения Браунинга

Браунинг усовершенствовал ручное огнестрельное оружие, которое до его изобретения было однозарядным и требовало ручной перезарядки (или прокручивания барабана) после каждого выстрела. Американский инженер создал механизм для автоматического и полуавтоматического оружия: до него таких приспособлений не существовало.

Самые известные изобретения Джона Браунинга:

Colt 1911 (M1911) — полуавтоматический пистолет калибра .45 ACP (11,43 мм), который стал стандартным для армии и полиции США с 1911 года. Американская полиция использовала его до 1970-90 годов, а армия — до 1986;

M2 .50 caliber machine gun — тяжелый пулемет Браунинга калибра .50 BMG (12,7 мм), который на вооружении с 1933 года. Пулемет используется как противопехотное и зенитное вооружение, может устанавливаться на бронемашины и самолеты;

Browning Automatic Rifle (BAR) — автоматическая винтовка калибра .30-06 Springfield (7,62 мм), которая использовалась во время Первой мировой войны. Впоследствии его начали выдавать солдатам армии США как легкий пулемет и они им воевали во время Второй мировой войны и войны в Корее/Вьетнаме;

Lever-action repeating rifle — охотничья винтовка Winchester Model 1894;

Semi-automatic shotgun — один из первых успешных серийных самозарядных дробовиков Browning Auto-5 (A-5).

"Более тридцати миллионов современных единиц оружия базируются на его конструкциях", — рассказали на оружейном портале, подытоживая работу изобретателя, который творил в конце 19-го и в начале 20-го века.

В 2023 году культовый пистолет Colt M1911 сняли с вооружения морских пехотинцев США. Впрочем, изобретения Браунинга до сих пор используются армиями почти 30 стран мира, среди них — подразделения Сил обороны Украины. 26 ноября можно вспомнить американского конструктора — создателя оружия, которое помогает эффективно обезвреживать врагов.