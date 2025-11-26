26 листопада 1926-го помер Джон Браунінг: чому його 100-літні кулемети й досі на озброєнні ЗСУ

Браунінг був не першим творцем ручної вогнепальної зброї, оскільки мушкетами та пістолями європейці воювали ще з XIV століття. При цьому його винаходи стали настільки "іконічними", що поліція Сполучених Штатів Америки використовувала їх 80 років поспіль. Чим особлива зброя Браунінга, що її й сьогодні використовують бійці Збройних сил України.

Джон Браунінг прожив 71 рік і на власні очі побачив, як світом ширяться винайдені ним нові моделі вогнепальної зброї. Американський винахідник зареєстрував 128 патентів, співпрацював зі збройними корпораціями Winchester, Remington, Colt, Fabrique Nationale (Національна збройова фабрика, Бельгія). Фокус вирішив розповісти про Браунінга та про зброю, яку він винайшов.

Кулемет Браунінга, який використовують бійці ЗСУ

Джон Браунінг — біографія

Джон Браунінг (народився 23 січня 1855 року, помер 26 листопада 1926 року) — американський інженер та винахідник, який у 13 років самостійно склав однозарядну рушницю у майстерні батька. У 23 роки він створив та запатентував самозвідну однозарядну гвинтівку J. M. Browning Single Shot Rifle, яку згодом викупили представники збройної компанії й через це вона стала відомою під назвою Winchester Model 1897. З'ясувалось, що винахідник вніс певні зміни у конструкцію — спростив ударний механізм, який став простішим та надійнішим. Після цього, протягом десятка років, Браунінг продавав виробникам зброї свої винаходи.

Відео дня

"Креативність та рівень досконалості його винаходів були настільки значними, що переважну більшість його технологічних інновацій не можна було вдосконалити чи замінити протягом багатьох років", — розповіли на порталі Browning.

Джон Браунінг - винахід американського інженера Фото: З відкритих джерел

Останній винахід американського інженера — прототип мисливського дробовика Over-and-Under. Робота над прототипом завершилась у 1925 році й модель назвали B25 (Browning 25). Помер Браунінг 26 листопада 1926 році під час поїздки на завод Fabrique Nationale у бельгійському місті Ерсталь: його поховали у США, а справа перейшла до рук сина.

Найвідоміші винаходи Браунінга

Браунінг вдосконалив ручну вогнепальну зброю, яка до його винаходу була однозарядною і вимагала ручного перезаряджання (чи прокручування барабана) після кожного пострілу. Американський інженер створив механізм для автоматичної та напівавтоматичної зброї: до нього таких пристосувань не існувало.

Найвідоміші винаходи Джона Браунінга:

Colt 1911 (M1911) — напівавтоматичний пістолет калібру .45 ACP (11,43 мм), який став стандартним для армії та поліції США з 1911 року. Американська поліція використовувала його до 1970-90 років, а армія — до 1986;

M2 .50 caliber machine gun — важкий кулемет Браунінга калібру .50 BMG (12,7 мм), який на озброєнні з 1933 року. Кулемет використовується як протипіхотне та зенітне озброєння, може встановлюватись на бронемашини та літаки;

Browning Automatic Rifle (BAR) — автоматична гвинтівка калібру .30-06 Springfield (7,62 мм), яка використовувалась під час Першої світової війни. Згодом його почали видавати солдатам армії США як легкий кулемет і вони ним воювали під час Другої світової війни та війни в Кореї/В'єтнамі;

Lever-action repeating rifle — мисливська гвинтівка Winchester Model 1894;

Semi-automatic shotgun — один з перших успішних серійних самозарядних дробовиків Browning Auto-5 (A-5).

Джон Браунінг - як виглядає Colt M1911 Джон Браунінг - як виглядаєM2 .50 Caliber Machine Gun Джон Браунінг - як виглядає Browning Automatic Rifle (BAR)

"Понад тридцять мільйонів сучасних одиниць зброї базуються на його конструкціях", — розповіли на збройному порталі, підсумовуючи роботу винахідника, який творив наприкінці 19-го та на початку 20-го століття.

У 2023 році культовий пістолет Colt M1911 зняли з озброєння морських піхотинців США. Втім, винаходи Браунінга досі використовуються арміями майже 30 країн світу, серед них — підрозділи Сил оборони України. 26 листопада можна згадати американського конструктора — творця зброї, яка допомагає ефективно знешкоджувати ворогів.