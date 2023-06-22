Культовый пистолет Colt M1911 сняли с вооружения морпехов США (фото)

Пистолет был принят на вооружение более 100 лет назад. За это время он претерпел не одну модернизацию, но с 2022 года армия США все же переходит на другие образцы вооружения.

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Корпус морской пехоты США снял с вооружения последние пистолеты M45A1 калибра .45. Их заменили на М18. Об этом сообщает The War Zone.

Морская пехота была последним крупным оператором пистолетов культовой серии М1911. Ограниченное количество M1911 остается только в отдельных подразделениях Сил спецопераций. Командование подтвердило изданию, что М45А1 начали менять на новые М18 с 2022 года.

Оператор морпех стреляет из M45A1 Фото: U.S. Navy Photo

M18 — это компактный вариант семейства пистолетов Sig Sauer Modular Handgun (MHS), который впервые был принят на вооружение в 2017 году и сейчас становится стандартным для американской армии.

Кроме М18 агенты уголовного розыска и Первая вертолетная эскадрилья получит пистолеты Glock 19M калибра 9х19.

Что известно о Colt M1911 на вооружении Корпуса морпехов США

Оригинальный пистолет M1911 был принят на вооружение в 1911 году. После этого оружие постоянно совершенствовалось и получало улучшенные характеристики. Корпус морской пехоты начал получать пистолеты вместе с остальной армией США. Однако в 1986 году они начали выпуск обновленных пистолетов M1911A1.

Полковник морской пехоты Роберт Янг разработал программу улучшенной стрельбы — это требования к созданным пистолетам, которые позже станут известны как морские экспедиционные подразделения (MEU). Внешне они почти идентичны М1911А1, но внутри почти полностью перестроены. Внутри заменили пружину, упор бойка, эжектор, пружину шептала, ствол, втулку, штифты и другие детали.

Вид пистолета MEU Фото: Википедия

Поскольку пистолеты серии M1911 все чаще встречаются только в специализированных подразделениях, проблемы с техобслуживанием и материально-техническим обеспечением становились все более серьезными. Модифицированные M1911A1 Корпуса морской пехоты стали оружием на заказ, которое требовало от опытных оружейников часто вручную устанавливать запасные части для отдельных экземпляров.

Первые версии М45А1 получили неудачное покрытие, поэтому быстро износились. Они стали коллекционными моделями

В 2012 году Colt выпустил версию М45А1, который получил систему двойной возвратной пружины, распределяющую силу отдачи. Это повышало общую точность. Также модернизация получила улучшенный спусковой крючок, предохранитель, планку для аксессуаров, а также новый целик, который светился ночью. Он какое-то время еще пробыл на вооружении.

Необходимость замены становилась все более насущной. В конце концов большая история пистолета M1911 в Корпусе морской пехоты завершилась.

Напомним, 30 декабря СМИ писали, что армия США начнет переход на пулемет и винтовку с новым калибром 6,8х51.

11 мая полковник США заявил, что Украина получила 600 видов вооружения накануне контрнаступления.