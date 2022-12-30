Армия США начнет переход на пулемет и винтовку с новым калибром (видео)

Калибр 6,8х51 — это более смертоносный патрон, который разработали специально для М5 и ХМ250.

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В 2023 году армия США начнет переход на новые легкие пулеметы и штурмовые винтовки, которые заменят стандартные М249 и винтовки М4. Об этом сообщает Defense News.

В США начнется многолетний этап испытаний и экспериментов нового основного стрелкового оружия для армии. В рамках программы Next Generation Squad Weapon пулемет получат Сухопутные силы, Корпус морской пехоты и Силы специальных операций США.

Для пулемета и винтовки разработали специальный 6,8х51 мм калибр — это будет самым крупным изменением в оружии. В 2021 году компания Sig Sauer выиграла контракт на 4,7 млрд долларов на поставку экспериментального пулемета ХМ250 и карабина М5. Стрелковое оружие позволит бойцам стрелять дальше, более точно и быстрее. А увеличенный калибр патрона будет более смертоносным, чем нынешний 5,56-мм патрон.

В издании предполагают, что первые подразделения получат XM250 и М5 в начале 2023 года. А на полную замену М4 и М249 уйдет несколько лет. Новое оружие получат части ближнего боя: пехота, разведка и боевые инженеры.

Повысить точность стрельбы должна разработка компании Vortex Optics и Sheltered Wings. Они создали специальную оптику для коррекцию прицеливания. В комплекс входит баллистический компьютер, лазерный дальномер и другое важное оборудование.

[ + – ] Видео о новом пулемете XM250

Напомним, 9 декабря армия США получила "фейковую" российскую технику. Хамви и Stryker имитировали российский БТР-87 и ГАЗ "Тигр".

4 декабря разведка США заявляла, что армия РФ не успевает пополнять запасы боеприпасов. Оборонка не успевает за расходом снарядов на войне.