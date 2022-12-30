Армія США розпочне перехід на кулемет та гвинтівку з новим калібром (відео)

Калібр 6,8 х51 — це більш смертоносний патрон, який розробили спеціально для М5 та ХМ250.

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У 2023 році армія США розпочне перехід на нові легкі кулемети та штурмові гвинтівки, які замінять стандартні М249 та гвинтівки М4. Про це повідомляє Defense News.

У США розпочнеться багаторічний етап випробувань та експериментів нової основної стрілецької зброї для армії. У межах програми Next Generation Squad Weapon кулемет отримають Сухопутні сили, Корпус морської піхоти та Сили спеціальних операцій США.

Для кулемета та гвинтівки розробили спеціальний 6,8х51 мм калібр — це буде найбільша зміна у зброї. У 2021 році компанія Sig Sauer виграла контракт на 4,7 млрд доларів на постачання експериментального кулемета ХМ250 та карабіна М5. Стрілецька зброя дозволить бійцям стріляти далі, точніше і швидше. А збільшений калібр патрона буде смертоноснішим, ніж нинішній 5,56-мм патрон.

У виданні припускають, що перші підрозділи отримають XM250 та М5 на початку 2023 року. А на повну заміну М4 та М249 піде кілька років. Нову зброю отримають частини ближнього бою: піхота, розвідка та бойові інженери.

Підвищити точність стрільби має розробка компанії Vortex Optics та Sheltered Wings. Вони створили спеціальну оптику для корекції прицілу. До комплексу входить балістичний комп'ютер, лазерний далекомір та інше важливе обладнання.

[ + – ] Відео про новий кулемет XM250

Нагадаємо, 9 грудня армія США отримала "фейкову" російську техніку. Хамві та Stryker імітували російський БТР-87 та ГАЗ "Тигр".

4 грудня розвідка США заявляла, що армія РФ не встигає поповнювати запаси боєприпасів. Оборонка не встигає за витратою снарядів на війні.