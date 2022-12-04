Російська армія в Україні не встигає поповнювати свій запас боєприпасів, — розвідка США

Президент РФ був здивований слабкою дією своїх військових, проте не змінив цілей у війні.

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Російська армія в Україні використовує боєприпаси швидше, ніж оборонна промисловість країни може їх замінити. Про це пише NBC News.

"Росія витрачає боєприпаси "досить швидко", що спонукає Москву шукати допомоги в інших країнах, включаючи Північну Корею", — зазначила Евріл Хейнс, директорка Національної розвідки США.

Окрім цього, перша жінка на такій посаді зазначила, що президент РФ був "здивований" слабкою дією своїх військових, але його політичні цілі у війні не змінилися.

Відповідаючи на запитання, як швидко Росія витрачає боєприпаси, директорка сказала: "Я не думаю, що можу назвати точні цифри на цьому форумі. Але досить швидко. Я маю на увазі, що це дійсно надзвичайно".

Вона додала: "І ми вважаємо, що вони не здатні самостійно виробляти те, що вони витрачають на цьому етапі".

Нещодавно Пентагон заявив, що Росія випускає 20 000 артилерійських снарядів на день, незважаючи на те, що зазнала серії невдач на полі бою. Повторюючи попередні заяви офіційних осіб адміністрації Байдена, Хейнс сказала, що РФ витрачає високоточні боєприпаси навіть швидше, ніж свої звичайні боєприпаси.

Зокрема адміністрація Джо Байдена раніше заявила, що Росія звернулася до Північної Кореї, щоб забезпечити додаткові поставки артилерійських боєприпасів. Хейнс додала, що обсяг допомоги Північної Кореї виглядає обмеженим, але розвідка США продовжить уважно стежити за цим.

"Ми зазначили, що спостерігали певні рухи, але на цьому етапі їх було небагато", — описала директорка роль Північної Кореї.

Проте нестача боєприпасів не єдина проблема російської армії в Україні. За словами Хейнс, вона також стикається з моральним виснаженням.

Темп війни в Україні, на думку фахівця, сповільнюється з настанням зими, і обидві армії намагатимуться перезавантажитися та перегрупуватися для подальших боїв навесні. Проте розвідка США "достатньо скептично" ставиться до того, що російські війська будуть достатньо готові до поновлення зіткнень навесні 2023.

Нагадаємо, настання холодів може прискорити контрнаступ ЗСУ у Луганській області.

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