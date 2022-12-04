"Провісник розширення конфлікту": Росія посилює свої кібератаки на Україну, — Microsoft
У Microsoft заявили, що Росія прагнутиме використовувати тріщини в народній підтримці України, щоб зірвати постачання гуманітарної та військової допомоги Україні.
Москва активізує свої кіберзусилля, щоб чинити тиск на джерела військової та політичної підтримки України як усередині країни, так і за її межами. Про це йдеться в блозі компанії Microsoft "Про проблеми".
Генеральний менеджер центру аналізу цифрових загроз компанії Клінт Воттс закликав клієнтів готуватися до нових російських кібератаків взимку.
"По-перше, очікується продовження кібернаступу Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми також маємо бути готовими до того, що нещодавнє виконання російською військовою розвідкою атаки в стилі програми-вимагача, відомої як "Престиж", у Польщі може бути провісником подальшого поширення кібератак Росії за межі України", — сказано у повідомленні.
У блозі сказано, що Росія прагнутиме використовувати тріщини в народній підтримці України, щоб підірвати коаліції, необхідні для стійкості України, сподіваючись послабити гуманітарну та військову допомогу.
Також у блозі йдеться про те, що російські хакерські угруповання, пов'язані з ГРУ РФ, атакували українську енергетичну інфраструктуру ще з 2014 року.
"Після анексії Криму Росією у 2014 році IRIDIUM (хакерське угруповання, ред.) розпочало серію зимових операцій проти українських постачальників електроенергії, відключивши електроенергію для сотень тисяч громадян у 2015 та 2016 роках", — сказано в повідомленні.
У блозі Уоттса йдеться, що досі російські зусилля щодо посилення народного інакомислення — наприклад, щодо високих цін на енергоносії та інфляції в Європі — мали обмежений ефект, але вони "передбачають те, що може стати тактикою розширення майбутньої зими".
За словами Уоттса, російські оперативники намагаються просувати певні наративи в Інтернеті через державні ЗМІ та облікові записи в соціальних мережах, включаючи зусилля щодо підриву виборних посадових осіб та демократичних інститутів.
Раніше Фокус писав, що США зриватимуть постачання зброї з Ірану до Росії. Представник Білого дому заявив, що Іран не зацікавлений у ядерній угоді. Понад те, військова допомога Тегерана Росії переходить "нові кордони" .
Також нагадаємо, що постпред РФ пригрозив, що з цього року Європа житиме без російської нафти. Він упевнений, що найближчим часом європейські країни почнуть звинувачувати країну-агресор у відсутності нафти.
Ще повідомлялося, що в Росії почали видавати іноземцям повістки у військкомат. Запрошення з'явитися до військкомату отримали близько 80 співробітників заводу в Челябінську, серед яких є громадяни Білорусі та Узбекистану.