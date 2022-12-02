У Росії почали видавати іноземцям повістки у військкомат, — ЗМІ (фото)

Запрошення з'явитися у військкомат отримали майже 80 співробітників заводу у Челябінську, серед яких є громадяни Білорусі й Узбекистану.

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У Росії почали видавати повістки навіть тим чоловікам, які не є громадянами країни-агресора. Про це повідомляє Telegram-канал "Беларусь головного мозга".

Відомо, що повістку у військкомат отримав громадянин Білорусі, який працює на цукровому заводі у Челябінську. За словами Олександра, виклики для проходження медкомісії також отримали приїжджі з Узбекистану.

Громадянину Білорусі, який не має ППП у Росії, погрожують звільненням із цукрового заводу через його небажання з'являтися до місцевого військкомату.

"Запевняють, що на війну не відправлять, а просто уточнять дані. Які дані уточнюватимуть у громадянина Білорусі в російському військкоматі — не зовсім зрозуміло", — додали в Telegram-каналі, коментуючи інцидент у Челябінську.

[ + – ] У Росії почали видавати іноземцям повістки у військкомат

Пізніше Telegram-канал повідомив, що історія з Олександром отримала продовження. Громадянина Білорусі, якому надіслали повістку на робоче місце, хочуть силоміць відвезти у військкомат. У спілкуванні із журналістами Олександр уточнив, що виклик до центру комплектації, окрім нього, отримали ще майже 80 осіб.

Громадянин Білорусі розповів, що прислухався до порад і вирішив ігнорувати виклик у військкомат. Після цього до нього підійшов бригадир і пообіцяв, що за ним прийдуть та відправлять туди силоміць.

"Я так просто не можу звільнитися. Нам 2 місяці не платили зарплату, обіцяли до Нового року віддати весь борг, і я ніби, виходить, позичив гроші на життя на цей час. І якщо зараз звільнюсь, то мені ніхто нічого не віддасть. Але також я розумію, що життя дорожче й усіма шляхами намагатимуся уникнути військкомату", — додав Олександр.

Пресслужба посольства Білорусі в Росії назвала фейком інформацію про те, що білорусу, який працює у Челябінську, вручили повістку для візиту у військкомат. За даними відомства, дипломати надали номер, на який міг би звернутися Олександр за допомогою, але жодних дзвінків упродовж останніх днів нібито не було.

"Посольство встановило контакт із військкомом, який нібито підписав повістку. Він розповів дипломатам, що мобілізацію завершено і жодних повісток цій людині вони не надсилали. Його інформацію підтвердили і колеги з пресслужби губернатора Челябінської області, уточнивши очевидні ознаки фейку в розміщеній у Telegram-каналах повістці — грубо підроблений підпис, відсутність номера на пресі й так далі", — додали в білоруському посольстві.

Зазначимо, що в середині листопада президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє мобілізувати до лав армії Росії та відправляти на фронт навіть поранених громадян.

Також повідомлялося, що на початку 2023 року Росія планує провести нову хвилю мобілізації, а доукомплектовувати бойові підрозділи хочуть за рахунок курсантів вищих навчальних закладів.