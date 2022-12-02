В России начали выдавать иностранцам повестки в военкомат, — СМИ (фото)

Приглашения явиться в военкомат получили около 80 сотрудников завода в Челябинске, среди которых есть граждане Беларуси и Узбекистана.

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В России начали выдавать повестки даже тем мужчинам, которые не являются гражданами страны-агрессора. Об этом сообщает Telegram-канал "Беларусь головного мозга".

Известно, что повестку в военкомат получил гражданин Беларуси, который работает на сахарном заводе в Челябинске. По словам Александра, вызовы для прохождения медкомиссии также получили приезжие из Узбекистана.

Гражданину Беларуси, у которого нет ВНЖ в России, угрожают увольнением с сахарного завода из-за его нежелания являться в местный военкомат.

"Заверяют, что на войну не отправят, а просто уточнят данные. Какие данные будут уточнять у гражданина Беларуси в российском военкомате — не совсем понятно", — добавили в Telegram-канале, комментируя инцидент в Челябинске.

[ + – ] В России начали выдавать иностранцам повестки в военкомат,

Позже Telegram-канал сообщил, что история с Александром получила продолжение. Гражданина Беларуси, которому прислали повестку на рабочее место, хотят силой отвезти в военкомат. В общении с журналистами Александр уточнил, что вызов в центр комплектации, помимо него, получили еще около 80 человек.

Гражданин Беларуси рассказал, что прислушался к советам и решил игнорировать вызов в военкомат. После этого к нему подошел бригадир и пообещал, что за ним придут и отправят туда силой.

"Я так просто не могу уволиться. Нам 2 месяца не платили зарплату, обещали к Новому году отдать весь долг, и я как бы, получается, занял деньги на жизнь на это время. И если сейчас уволюсь, то мне никто ничего не отдаст. Но также я понимаю, что жизнь дороже и всеми путями буду пытаться избежать военкомата", — добавил Александр.

Пресс-служба посольства Беларуси в России назвало фейком информацию о том, что белорусу, который работает в Челябинске, вручили повестку для визита в военкомат. По данным ведомства, дипломаты предоставили номер, на который мог бы обратиться Александр за помощью, но никаких звонков в течение последних дней якобы не было.

"Посольство установило контакт с военкомом, который якобы подписал повестку. Он рассказал дипломатам, что мобилизация завершена и никаких повесток этому человеку они не направляли. Его информацию подтвердили и коллеги из пресс-службы губернатора Челябинской области, уточнив явные признаки фейка в размещенной в Telegram-каналах повестке — грубо подделанная подпись, отсутствие номера на печати и так далее", — добавили в белорусском посольстве.

Отметим, что в середине ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, который разрешает мобилизовать в ряды армии России и отправлять на фронт даже раненых граждан.

Также сообщалось, что в начале 2023 года Россия планирует провести новую волну мобилизации, а доукомплектовывать боевые подразделения хотят за счет курсантов высших учебных заведений.