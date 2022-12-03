Постпред РФ пригрозив, що з цього року Європа житиме без російської нафти

Представник Росії в Австрії Михайло Ульянов назвав запроваджену Євросоюзом стелю цін на сировину з РФ "антиринковою". Він упевнений, що найближчим часом європейські країни почнуть звинувачувати країну-агресора у відсутності нафти.

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Постпред РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов пригрозив, що з нинішнього року Європа житиме без російської нафти. Про це він написав у своєму Twitter, коментуючи запровадження Заходом стелі цін.

"З цього року Європа житиме без російської нафти. Москва вже дала зрозуміти, що не постачатиме нафту тим країнам, які підтримують антиринкову стелю цін", — висловився Ульянов.

Водночас російський дипломат вважає, що найближчим часом Євросоюз почне звинувачувати у відсутності нафти Росію.

"Дуже скоро Євросоюз звинуватить Росію у використанні нафти як зброю", –– додав він.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв також відреагував на рішення Європи про обмеження для сировини з Росії. Він опублікував кадр з фільму "Сяйво", підписавши його фразою "Нарешті ми ухвалили рішення про стелі цін на російську нафту".

Стеля цін на російську нафту

У п'ятницю, 2 грудня, Єврорада остаточно погодила стелю цін на російську нафту на рівні $60 за барель із механізмом перегляду. Такий захід розглядається країнами Заходу як інструмент ослаблення економічного потенціалу Росії. Він покликаний ускладнити керівництву Російської Федерації фінансування військової агресії проти України.

Стеля цін буде затверджена у вихідні і набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, агентство Bloomberg пише, що США та їхні союзники хочуть, щоб нафта з РФ продовжувала надходити на ринок, незважаючи на введення стелі цін. Експерти вважають, що обмеження на рівні 60 доларів за барель не сильно вплине на експорт російської сировини.

6 жовтня Євросоюз запровадив 8-й пакет санкцій проти Росії. У ньому заклали основи обмежень цін на російську нафту. У ЄС вважають, що санкції "розтопили" можливості РФ фінансувати повномасштабну війну в Україні.