Постпред РФ пригрозил, что с этого года Европа будет жить без российской нефти

Представитель России в Австрии Михаил Ульянов назвал введенный Евросоюзом потолок цен на сырье из РФ "антирыночным". Он уверен, что в ближайшем будущем европейские страны начнут обвинять страну-агрессор в отсутствии нефти.

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Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов пригрозил, что начиная с нынешнего года, Европа будет жить без российской нефти. Об этом он написал в своем Twitter, комментируя введение Западом потолка цен.

"С этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен", — высказался Ульянов.

В то же время российский дипломат считает, что в ближайшем будущем Евросоюз начнет обвинять в отсутствии нефти Россию.

"Очень скоро Евросоюз обвинит Россию в использовании нефти в качестве оружия", –– добавил он.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также отреагировал на решение Европы об ограничениях для сырья из России. Он опубликовал кадр из фильма "Сияние", подписав его фразой "Наконец-то мы приняли решение о потолке цен на российскую нефть".

Потолок цен на российскую нефть

В пятницу, 2 декабря, Евросовет окончательно согласовал потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель с механизмом пересмотра. Такая мера рассматривается странами Запада как инструмент по ослаблению экономического потенциала России. Он призван затруднить руководству Российской Федерации финансирование военной агрессии против Украины.

Потолок цен будет утвержден в выходные и вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

Напомним, агентство Bloomberg пишет, что США и их союзники хотят, чтобы нефть из РФ продолжала поступать на рынок, несмотря на введение потолка цен. Эксперты считают, что ограничение на уровне $60 за баррель не сильно повлияет на экспорт российского сырья.

6 октября Евросоюз ввел 8-й пакет санкций против России. В нем заложили основы для ограничений цен на российскую нефть. В ЕС считают, что санкции "растопили" возможности РФ финансировать полномасштабную войну в Украине.