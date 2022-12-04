"Предвестник расширения конфликта": Россия усиливает свои кибератаки на Украину,— Microsoft

В Microsoft заявили, что Россия будет стремиться использовать трещины в народной поддержке Украины, чтобы сорвать поставки гуманитарной и военной помощи Украине.

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Москва активизирует свои киберусилия, чтобы оказать давление на источники военной и политической поддержки Украины как внутри страны, так и за ее пределами. Об этом сказано в блоге компании Microsoft "О проблемах".

Генеральный менеджер центра анализа цифровых угроз компании Клинт Уоттс призвал клиентов готовиться к новым российским кибератакам зимой.

"Во-первых, можно ожидать продолжения кибернаступления России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы также должны быть готовы к тому, что недавнее выполнение российской военной разведкой атаки в стиле программы-вымогателя, известной как "Престиж", в Польше может быть предвестником дальнейшего распространения кибератак России за пределы Украины", — сказано в сообщении.

В блоге сказано, что Россия будет стремиться использовать трещины в народной поддержке Украины, чтобы подорвать коалиции, необходимые для устойчивости Украины, в надежде ослабить гуманитарную и военную помощь.

Также в блоге говорится, что российские хакерские группировки, связанные с ГРУ РФ, атаковали украинскую энергетическую инфраструктуру еще с 2014 года.

"После аннексии Крыма Россией в 2014 году IRIDIUM (хакерская группировка, ред.) начала серию зимних операций против украинских поставщиков электроэнергии, отключив электроэнергию для сотен тысяч граждан в 2015 и 2016 годах", — сказано в сообщении.

В блоге Уоттса говорится, что до сих пор российские усилия по усилению народного инакомыслия — например, по поводу высоких цен на энергоносители и инфляции в Европе — имели ограниченный эффект, но они "предвещают то, что может стать тактикой расширения в предстоящую зиму".

По словам Уоттса, российские оперативники пытаются продвигать определенные нарративы в Интернете через государственные СМИ и учетные записи в социальных сетях, включая усилия по подрыву выборных должностных лиц и демократических институтов.

Ранее Фокус писал, что США будут срывать поставки оружия из Ирана в Россию. Представитель Белого дома заявил, что Иран не заинтересован в ядерной сделке. Более того, военная помощь Тегерана России переходит "новые границы".

Также напомним, что постпред РФ пригрозил, что с этого года Европа будет жить без российской нефти. Он уверен, что в ближайшем будущем европейские страны начнут обвинять страну-агрессор в отсутствии нефти.

Еще сообщалось, что в России начали выдавать иностранцам повестки в военкомат. Приглашения явиться в военкомат получили около 80 сотрудников завода в Челябинске, среди которых есть граждане Беларуси и Узбекистана.