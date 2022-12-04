Российская армия в Украине не успевает пополнять свой запас боеприпасов, — разведка США

Президент РФ был удивлен слабым действием своих военных, но не изменил целей в войне.

Related video

Российская армия в Украине использует боеприпасы быстрее, чем оборонная промышленность страны может их заменить. Об этом пишет NBC News.

"Россия тратит боеприпасы "достаточно быстро", что побуждает Москву искать помощи в других странах, включая Северную Корею", — отметила Эврил Хейнс, директор Национальной разведки США.

Кроме того, первая женщина на такой должности отметила, что президент РФ был "удивлен" слабым действием своих военных, но его политические цели в войне не изменились.

Отвечая на вопрос, как быстро Россия тратит боеприпасы, директор сказала: "Я не думаю, что могу назвать точные цифры на этом форуме. Но достаточно быстро. Я имею в виду, что это действительно удивительно".

Она добавила: "И мы считаем, что они не способны самостоятельно производить то, что они тратят на этом этапе".

Недавно Пентагон заявил, что Россия выпускает 20 000 артиллерийских снарядов в день, несмотря на то, что потерпела серию неудач на поле боя. Повторяя предварительные заявления официальных лиц администрации Байдена, Хейнс сказала, что РФ тратит высокоточные боеприпасы даже быстрее своих обычных боеприпасов.

В частности, администрация президента США ранее заявила, что Россия обратилась к Северной Корее, чтобы обеспечить дополнительные поставки артиллерийских боеприпасов. Хейнс добавила, что объем помощи Северной Кореи выглядит ограниченно, но разведка США продолжит внимательно следить за этим.

"Мы отметили, что наблюдали определенные движения, но на этом этапе их было немного", — описала директор роль Северной Кореи.

Однако нехватка боеприпасов не единственная проблема российской армии в Украине. По словам Хейнс, она также сталкивается с моральным истощением.

Темп войны в Украине, по мнению специалиста, замедляется с наступлением зимы, и обе армии постараются перезагрузиться и перегруппироваться для дальнейших боев весной. Однако разведка США "достаточно скептически" относится к тому, что российские войска будут достаточно готовы к возобновлению столкновений в марте 2023.

Напомним, наступление холодов может ускорить контрнаступление ВСУ в Луганской области.

Также Фокус писал о распространении российских кибератак в Украине.