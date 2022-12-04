Холодная погода поможет ВСУ провести контрнаступление в Луганской области, — ISW

Аналитики считают, что у ВСУ появится больше возможностей к маневренным действиям. По крайней мере, на одном направлении.

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ВСУ с наступлением холодов смогут усилить контрнаступление на линии фронта Кременная — Сватово. Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В отчете сказано, что земля из-за низких температур замерзла, а потому ВСУ смогут усилить атаки на российские силы, которые стоят в обороне в Луганской области. У украинских сил появится возможность лучше совершать маневренные действия.

Аналитики отметили, что ВСУ продолжают наносить удары по районам сосредоточения российских войск и тылового контроля в Луганской области. Так, еще 2 декабря украинские войска нанесли удар по скоплению российских войск в районе Старобельска. А 3 декабря ВСУ нанесли удары по Хорошему, Старобельску, Сватово и Новочервоному ракетами HIMARS.

Что касается Донецкой области, то, как пишут аналитики, российские войска продолжают вести наступательные операции вокруг Бахмута. Сообщения об уходе украинских войск из пригородов Бахмута являются ложными, а в Опытном продолжаются серьезные бои. Украинские силы отражения атаки российских войск в 27 км к юго-западу от Авдеевки в районе Невельского, Красногоровки и Марьинки.

Ранее Фокус писал, что эксперт заявил, что ВС РФ укрепляют позиции в Мариуполе и не собираются уходить. По словам аналитика McKenzie Intelligence Services Стюарта Рэя, на спутниковых снимках видно недавно возведенное здание, которое может оказаться подземным хранилищем топлива.

Еще напомним, что Россия усиливает свои кибератаки на Украину. В Microsoft заявили, что Россия будет стремиться использовать трещины в народной поддержке Украины, чтобы сорвать поставки гуманитарной и военной помощи Украине.

Также сообщалось, что в США считают, что снижение темпов войны затянется на месяцы. В американской разведке считают, что цели Путина в Украине не меняются, однако он может захотеть отложить этот вопрос из-за неудач российской армии на фронте.