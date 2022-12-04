"Достаточный скептицизм": в США считают, что снижение темпов войны затянется на месяцы, — Reuters

В американской разведке считают, что цели Путина в Украине не меняются, однако он может захотеть отложить этот вопрос из-за неудач российской армии на фронте.

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Разведка США ожидает, что снижение темпов боевых действий в Украине сохранится в ближайшие несколько месяцев. Однако там не видят свидетельств ослабления воли украинцев к сопротивлению. Об этом пишет Reuters.

По словам директора Национальной разведки США Эврил Хейнс, украинские, и российские военные попытаются переоснастить и пополнить запасы для подготовки к контрнаступлению после зимы.

"На самом деле у нас есть достаточный скептицизм относительно того, готовы ли россияне это сделать. Я думаю, что украинцы лучше подготовлены к этому периоду", — заявила она.

Отвечая на вопрос о последствиях атак России на энергосистему Украины и другую гражданскую инфраструктуру, Хейнс сказала, что цель Москвы отчасти состояла в том, чтобы подорвать волю украинцев к сопротивлению. Однако у РФ этого не получилось.

По словам Хейнс, экономика Украины очень сильно страдает.

"Экономика Украины очень сильно страдает. Это разрушительно, и… очевидно, что отключение энергосистемы также повлияет на это", — заявила она.

Также Хейнс сказала, что, по ее мнению, президент России Владимир Путин был удивлен тем, что его вооруженные силы не добились большего.

"Я действительно думаю, что он становится более осведомленным о проблемах, с которыми сталкиваются военные России. Но нам все еще не ясно, имеет ли он на данном этапе полную картину того, насколько все сложно", — заявила она.

По ее словам, политические цели Путина в Украине не изменились. Однако он может захотеть отодвинуть "украинский вопрос" на будущее время.

Ранее Фокус писал, что эксперт заявил, что ВС РФ укрепляют позиции в Мариуполе и не собираются уходить. По словам аналитика McKenzie Intelligence Services Стюарта Рэя, на спутниковых снимках видно недавно возведенное здание, которое может оказаться подземным хранилищем топлива.

Еще напомним, что Россия усиливает свои кибератаки на Украину. В Microsoft заявили, что Россия будет стремиться использовать трещины в народной поддержке Украины, чтобы сорвать поставки гуманитарной и военной помощи Украине.