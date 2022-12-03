ВС РФ укрепляют позиции в Мариуполе и не собираются уходить, — эксперт (фото)
По словам аналитика McKenzie Intelligence Services Стюарта Рэя, на спутниковых снимках видно недавно возведенное здание, которое может оказаться подземным хранилищем топлива.
Оккупационная администрация в Мариуполе строит новый военный комплекс и сосредотачивает там свои силы, об этом заявил Стюарт Рэй, старший аналитик компании McKenzie Intelligence Services.
Анализируя ситуацию в захваченном городе, он отметил, что спутниковые снимки показали складское помещение, окруженное забором.
"Они укрепляют свои позиции и усиливают безопасность", — пояснил эксперт.
По его словам, уровень безопасности вокруг объекта был ниже, чем ожидалось, учитывая текущую обстановку, в которой находятся российские войска. Россияне убирают разрушенные дома и возводят новые здания.
На спутниковых снимках видна новая постройка, которая может оказаться подземным хранилищем топлива.
Стюарт Рэй считает это заявлением о намерениях и отмечает, что россияне никуда не собираются уходить и размещают в городе гарнизон.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что на фото, опубликованном BBC, виден морг, который россияне замаскировали под диагностический центр.
"Самый большой морг на территории Донецкой области. Символически. Морг и несколько разрушенных домов с подписью "армия России для мариупольцев"", — говорится в публикации.
Бахмут
Эксперт из McKenzie Intelligence также отметил, что район Бахмута, где наблюдается активность российских войск, имеет "символическое" значение, но не оперативное.
ВС РФ сосредоточили в этом районе множество техники и живой силы.
Наблюдаются попытки окружить город, с юга и севера. Это отчасти позволяет им защитить северный фланг от контрнаступления ВСУ.
Захват Бахмута откроет коридоры для движения в сторону Славянска и Краматорска.
Потолок цен на нефть
Стюарт Рэй также ответил на вопрос о том, позволит ли введение потолка цен на российскую нефть перекрыть финансирование российских войск.
"Во-первых, не стоит ждать радикального эффекта от введения таких ограничений. К катастрофе российской экономики, которая финансирует войну, это не приведет", — пояснил он, добавив, что российскую нефть все равно будут покупать те, кто больше сотрудничает с РФ, чем со странами Запада, и придерживается другой позиции по отношению к войне в Украине. Например, Иран, Северная Корея, Индия.
Напомним, что страны "Большой двадцатки" хотят сохранить российскую нефть на рынке с потолком цен. Такое заявление сделало издание Bloomberg. В США придерживаются мнения о том, что потолок цен в 60 долларов за баррель поможет ограничить возможности Москвы для извлечения прибыли.
Ранее Фокус сообщал, что в ОП посоветовали россиянам забыть о Бахмуте и начать готовиться к трибуналу. По словам Михаила Подоляка, РФ бросает на захват города значительные силы.