ВС РФ укрепляют позиции в Мариуполе и не собираются уходить, — эксперт (фото)

По словам аналитика McKenzie Intelligence Services Стюарта Рэя, на спутниковых снимках видно недавно возведенное здание, которое может оказаться подземным хранилищем топлива.

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Оккупационная администрация в Мариуполе строит новый военный комплекс и сосредотачивает там свои силы, об этом заявил Стюарт Рэй, старший аналитик компании McKenzie Intelligence Services.

Анализируя ситуацию в захваченном городе, он отметил, что спутниковые снимки показали складское помещение, окруженное забором.

"Они укрепляют свои позиции и усиливают безопасность", — пояснил эксперт.

По его словам, уровень безопасности вокруг объекта был ниже, чем ожидалось, учитывая текущую обстановку, в которой находятся российские войска. Россияне убирают разрушенные дома и возводят новые здания.

На спутниковых снимках видна новая постройка, которая может оказаться подземным хранилищем топлива.

[ + – ] Спутниковые снимки Мариуполя

Стюарт Рэй считает это заявлением о намерениях и отмечает, что россияне никуда не собираются уходить и размещают в городе гарнизон.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что на фото, опубликованном BBC, виден морг, который россияне замаскировали под диагностический центр.

"Самый большой морг на территории Донецкой области. Символически. Морг и несколько разрушенных домов с подписью "армия России для мариупольцев"", — говорится в публикации.

Бахмут

Эксперт из McKenzie Intelligence также отметил, что район Бахмута, где наблюдается активность российских войск, имеет "символическое" значение, но не оперативное.

ВС РФ сосредоточили в этом районе множество техники и живой силы.

Наблюдаются попытки окружить город, с юга и севера. Это отчасти позволяет им защитить северный фланг от контрнаступления ВСУ.

Захват Бахмута откроет коридоры для движения в сторону Славянска и Краматорска.

Потолок цен на нефть

Стюарт Рэй также ответил на вопрос о том, позволит ли введение потолка цен на российскую нефть перекрыть финансирование российских войск.

"Во-первых, не стоит ждать радикального эффекта от введения таких ограничений. К катастрофе российской экономики, которая финансирует войну, это не приведет", — пояснил он, добавив, что российскую нефть все равно будут покупать те, кто больше сотрудничает с РФ, чем со странами Запада, и придерживается другой позиции по отношению к войне в Украине. Например, Иран, Северная Корея, Индия.

Напомним, что страны "Большой двадцатки" хотят сохранить российскую нефть на рынке с потолком цен. Такое заявление сделало издание Bloomberg. В США придерживаются мнения о том, что потолок цен в 60 долларов за баррель поможет ограничить возможности Москвы для извлечения прибыли.

Ранее Фокус сообщал, что в ОП посоветовали россиянам забыть о Бахмуте и начать готовиться к трибуналу. По словам Михаила Подоляка, РФ бросает на захват города значительные силы.