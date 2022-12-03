ЗС РФ зміцнюють позиції в Маріуполі і не збираються йти, — експерт (фото)

За словами аналітика McKenzie Intelligence Services Стюарта Рея, на супутникових знімках видно нещодавно зведену будівлю, яка може виявитися підземним сховищем палива.

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Окупаційна адміністрація у Маріуполі будує новий військовий комплекс і зосереджує там свої сили, про це заявив Стюарт Рей, старший аналітик компанії McKenzie Intelligence Services.

Аналізуючи ситуацію у захопленому місті, він зазначив, що супутникові знімки показали складське приміщення, оточене парканом.

"Вони зміцнюють свої позиції та посилюють безпеку", — пояснив експерт.

За його словами, рівень безпеки навколо об'єкта був нижчим, ніж очікувалося з огляду на поточну обстановку, в якій знаходяться російські війська. Росіяни прибирають зруйновані будинки та зводять нові будівлі.

На супутникових знімках видно нову споруду, яка може бути підземним сховищем палива.

[ + – ] Супутникові знімки Маріуполя

Стюарт Рей вважає це заявою про наміри та зазначає, що росіяни нікуди не збираються йти і розміщують у місті гарнізон.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що на фото, опублікованому ВВС, видно морг, який росіяни замаскували під діагностичний центр.

"Найбільший морг на території Донецької області. Символічно. Морг і кілька зруйнованих будинків за підписом "армія Росії для маріупольців", — йдеться у публікації.

Бахмут

Експерт із McKenzie Intelligence також зазначив, що район Бахмута, де спостерігається активність російських військ, має "символічне" значення, але не оперативне.

ЗС РФ зосередили у цьому районі безліч техніки та живої сили.

Спостерігаються спроби оточити місто, з півдня та півночі. Це частково дозволяє їм захистити північний фланг від контрнаступу ЗСУ.

Захоплення Бахмута відкриє коридори для руху у бік Слов'янська та Краматорська.

Стеля нафтових цін

Стюарт Рей також відповів на питання про те, чи дозволить запровадження стелі цін на російську нафту перекрити фінансування російських військ.

"По-перше, не варто чекати радикального ефекту від запровадження таких обмежень. До катастрофи російської економіки, яка фінансує війну, це не призведе", — пояснив він, додавши, що російську нафту все одно купуватимуть ті, хто більше співпрацює з РФ, ніж із країнами Заходу, і дотримується іншої позиції щодо війни в Україні. Наприклад, Іран, Північна Корея, Індія.

Нагадаємо, що країни "Великої двадцятки" хочуть зберегти російську нафту на ринку зі стелею цін. Таку заяву зробило видання Bloomberg. У США дотримуються думки, що стеля цін у 60 доларів за барель допоможе обмежити можливості Москви для отримання прибутку.

Раніше Фокус повідомляв, що в ОП порадили росіянам забути про Бахмут і почати готуватися до трибуналу. За словами Михайла Подоляка, РФ кидає на захоплення міста значні сили.