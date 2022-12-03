ЗС РФ зміцнюють позиції в Маріуполі і не збираються йти, — експерт (фото)
За словами аналітика McKenzie Intelligence Services Стюарта Рея, на супутникових знімках видно нещодавно зведену будівлю, яка може виявитися підземним сховищем палива.
Окупаційна адміністрація у Маріуполі будує новий військовий комплекс і зосереджує там свої сили, про це заявив Стюарт Рей, старший аналітик компанії McKenzie Intelligence Services.
Аналізуючи ситуацію у захопленому місті, він зазначив, що супутникові знімки показали складське приміщення, оточене парканом.
"Вони зміцнюють свої позиції та посилюють безпеку", — пояснив експерт.
За його словами, рівень безпеки навколо об'єкта був нижчим, ніж очікувалося з огляду на поточну обстановку, в якій знаходяться російські війська. Росіяни прибирають зруйновані будинки та зводять нові будівлі.
На супутникових знімках видно нову споруду, яка може бути підземним сховищем палива.
Стюарт Рей вважає це заявою про наміри та зазначає, що росіяни нікуди не збираються йти і розміщують у місті гарнізон.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що на фото, опублікованому ВВС, видно морг, який росіяни замаскували під діагностичний центр.
"Найбільший морг на території Донецької області. Символічно. Морг і кілька зруйнованих будинків за підписом "армія Росії для маріупольців", — йдеться у публікації.
Бахмут
Експерт із McKenzie Intelligence також зазначив, що район Бахмута, де спостерігається активність російських військ, має "символічне" значення, але не оперативне.
ЗС РФ зосередили у цьому районі безліч техніки та живої сили.
Спостерігаються спроби оточити місто, з півдня та півночі. Це частково дозволяє їм захистити північний фланг від контрнаступу ЗСУ.
Захоплення Бахмута відкриє коридори для руху у бік Слов'янська та Краматорська.
Стеля нафтових цін
Стюарт Рей також відповів на питання про те, чи дозволить запровадження стелі цін на російську нафту перекрити фінансування російських військ.
"По-перше, не варто чекати радикального ефекту від запровадження таких обмежень. До катастрофи російської економіки, яка фінансує війну, це не призведе", — пояснив він, додавши, що російську нафту все одно купуватимуть ті, хто більше співпрацює з РФ, ніж із країнами Заходу, і дотримується іншої позиції щодо війни в Україні. Наприклад, Іран, Північна Корея, Індія.
Нагадаємо, що країни "Великої двадцятки" хочуть зберегти російську нафту на ринку зі стелею цін. Таку заяву зробило видання Bloomberg. У США дотримуються думки, що стеля цін у 60 доларів за барель допоможе обмежити можливості Москви для отримання прибутку.
Раніше Фокус повідомляв, що в ОП порадили росіянам забути про Бахмут і почати готуватися до трибуналу. За словами Михайла Подоляка, РФ кидає на захоплення міста значні сили.