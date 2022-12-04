"Достатній скептицизм": у США вважають, що зниження темпів війни затягнеться на місяці, — Reuters

В американській розвідці вважають, що цілі Путіна в Україні не змінюються, проте він може захотіти відкласти це питання через невдачі російської армії на фронті.

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Розвідка США очікує, що зниження темпів бойових дій в Україні збережеться протягом найближчих кількох місяців. Проте там не вбачають свідчень послаблення волі українців до опору. Про це пише Reuters.

За словами директора Національної розвідки США Евріл Хейнс, українські та російські військові спробують переоснастити та поповнити запаси для підготовки до контрнаступу після зими.

"Насправді ми маємо достатній скептицизм щодо того, чи готові росіяни це зробити. Я думаю, що українці краще підготовлені до цього періоду", — заявила вона.

Відповідаючи на запитання про наслідки атак Росії на енергосистему України та іншу громадянську інфраструктуру, Хейнс сказала, що мета Москви почасти полягала в тому, щоб підірвати волю українців до опору. Однак РФ цього не вийшло.

За словами Хейнса, економіка України дуже сильно страждає.

"Економіка України дуже сильно страждає. Це руйнівно, і… очевидно, що відключення енергосистеми також вплине на це", — заявила вона.

Також Хейнс сказала, що, на її думку, президент Росії Володимир Путін був здивований тим, що його збройні сили не досягли більшого.

"Я дійсно думаю, що він стає більш обізнаним з проблемами, з якими стикаються військові Росії. Але нам все ще не ясно, чи має він на даному етапі повну картину того, наскільки все складно", — заявила вона.

За її словами, політичні цілі Путіна в Україні не змінились. Проте, він може захотіти відсунути "українське питання" на майбутній час.

Раніше Фокус писав, що експерт заявив, що ЗС РФ зміцнюють позиції в Маріуполі і не збираються йти. За словами аналітика McKenzie Intelligence Services Стюарта Рея, на супутникових знімках видно нещодавно зведену будівлю, яка може бути підземним сховищем палива.

Ще нагадаємо, що Росія посилює свої кібератаки на Україну. У Microsoft заявили, що Росія прагнутиме використовувати тріщини в народній підтримці України, щоб зірвати постачання гуманітарної та військової допомоги Україні.