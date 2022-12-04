Холодна погода допоможе ЗСУ провести контрнаступ у Луганській області, — ISW

Аналітики вважають, що у ЗСУ з'явиться більше можливостей до маневрених дій. Принаймні на одному напрямку.

Related video

ЗСУ з настанням холодів зможуть посилити контрнаступ на лінії фронту Кремінна — Сватове. Про це заявили аналітики із американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті сказано, що земля через низькі температури замерзла, а тому ЗСУ зможуть посилити атаки на російські сили, які стоять в обороні в Луганській області. В українських сил з'явиться можливість краще робити маневрені дії.

Аналітики зазначили, що ЗСУ продовжують завдавати ударів по районах зосередження російських військ та тилового контролю у Луганській області. Так, ще 2 грудня українські війська завдали удару по скупченню російських військ у районі Старобільська. А 3 грудня ЗСУ завдали ударів по Хорошому, Старобільську, Сватовому та Новочервоному ракетами HIMARS.

Щодо Донецької області, то, як пишуть аналітики, російські війська продовжують вести наступальні операції навколо Бахмута. Повідомлення про звільнення українських військ із передмість Бахмута є хибними, а в Дослідному тривають серйозні бої. Українські сили відбиття атаки російських військ за 27 км на південний захід від Авдіївки в районі Невельського, Красногорівки та Мар'їнки.

Раніше Фокус писав, що експерт заявив, що ЗС РФ зміцнюють позиції в Маріуполі і не збираються йти. За словами аналітика McKenzie Intelligence Services Стюарта Рея, на супутникових знімках видно нещодавно зведену будівлю, яка може бути підземним сховищем палива.

Ще нагадаємо, що Росія посилює свої кібератаки на Україну. У Microsoft заявили, що Росія прагнутиме використовувати тріщини в народній підтримці України, щоб зірвати постачання гуманітарної та військової допомоги Україні.

Також повідомлялося, що у США вважають, що зниження темпів війни затягнеться на місяці. В американській розвідці вважають, що цілі Путіна в Україні не змінюються, проте він може захотіти відкласти це питання через невдачі російської армії на фронті.