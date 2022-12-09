БТР-87 та ГАЗ "Тигр": армія США отримала "фейкову" російську техніку (фото)

Основою для імітації броньовика став "Тигр", а для БТР-87 — Stryker.

Related video

Американські військові отримали низку зразків військової техніки, які схожі на російську бронетехніку. Про це повідомляє пресслужба 11 полку у Твіттері.

11-й бронетанковий кавалерійський полк отримав техніку схожу з російськими БТР-87 та броньовиками ГАЗ "Тигр". Машини повинні відтворювати можливості БТРів та розвідувальних машин з артилерією армії РФ.

[ + – ] Основою для БТР-87 став Stryker

В основі "Тигра" лежить відомий броньовик Хамві. Його візуально модифікували для схожості із російською машиною. Замість БТР-87 використовується БТР Stryker також із візуальними змінами. Як озброєння, використовується бойовий модуль 32В01 з дистанційним керуванням. З усього озброєння лише артилерія не схожа на російські зразки.

[ + – ] Артилерія не схожа на російські зразки

Таким чином, в армії США знайшли альтернативу для закупівлі самої техніки. Її використовуватимуть для навчання військових, щоб вони могли їх відрізняти та розпізнавати.

Нагадаємо, США запровадили новий пакет санкції проти технологічних компаній у РФ. До чорного списку потрапили "Роселеткроніка", "Міландр" та інші.

Раніше армія Люксембургу передала Україні партію броньовиків HMMWV для підтримки армії.