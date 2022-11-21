Армія Люксембургу передає Україні партію броньовиків HMMWV (фото)

У Міноборони наголошують, що вони підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

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Міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш анонсував передавання Україні броньовиків Хамві. Про це він повідомив у твітері.

Армія Люксембургу продовжує надавати допомогу Україні. До нового пакету військової допомоги увійшла партія позашляховиків "Хамві".

"Це має посилити Україну в відстоюванні свого права на самооборону. Люксембург підтримуватиме Україну так довго, скільки буде потрібно", — зазначив Бауш.

На опублікованих кадрах видно завантаження машин у фури для подальшого перекидання в Україну.

У травні Люксембург передав Україні озброєння на 50 млн євро. Однак у Міноборони країни вирішили не повідомляти деталі постачання.

Нагадаємо, Люксембург заблокував активи РФ на суму 5,5 млрд євро — це третина від усіх активів по всій Європі.

Раніше в мережі з'явилося відео як американський ПТРК TOW знищив російський танк. Комплекс було встановлено на позашляховик Хамві.