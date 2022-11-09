Третина від активів по всій Європі: Люксембург заблокував активи РФ на суму 5,5 млрд євро

Крім того, Люксембург уже надав Україні військову допомогу в розмірі 72 мільйони євро, що становить 16% оборонного бюджету країни.

Related video

Багато країн світу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну погодилися на болісний крок і ввели санкції проти Кремля. Наприклад, санкції проти банківського сектору країни-агресора привели допомогли заблокувати заблоковані рахунки фізичних та юридичних осіб із РФ. Однією з держав-лідерів у цьому аспекті є Люксембург, який заморозив активи росіян на суму 5,5 млрд євро, повідомляє видання RTL.

За словами міністра закордонних справ Люксембургу Жана Ассельборна, це третина від усіх заблокованих російських активів у Європі.

"5,5 млрд із 17 млрд євро російських активів було заморожено в Люксембурзі внаслідок санкцій ЄС після нападу на Україну", — зазначив він.

Чиновник додав, що санкційний тиск на Росію стане ще більшим, якщо в Москві не відмовляться від своїх планів захопити Україну. Ажн Ассельборн також наголосив на важливості єдності Європи в цьому питанні, а заяви про так званий нейтралітет щодо війни Росії проти України зараз неприпустимі.

Крім того, за інформацією міністра закордонних справ Люксембургу, його країна вже надала Україні військову допомогу у розмірі 72 мільйони євро, що становить 16% оборонного бюджету країни.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна зазнала сотень мільярдів збитків від війни. При цьому Росія втратила можливість розпоряджатися майже $500 млрд. Ці гроші заморозили західні країни після лютневого вторгнення російської армії. Прем'єр упевнений, що їх треба спрямувати на відновлення країни, оскільки за це мають платити росіяни, а не Україна чи її партнери.

Тим часом Росія рекордно збільшила морські постачання своєї сирої нафти. Танкери з російською нафтою прямують у Китай, Індію, Туреччину, а також у деякі невідомі пункти призначення.