Треть от активов по всей Европе: Люксембург заблокировал активы РФ на сумму 5,5 млрд евро

Кроме того, Люксембург уже предоставил Украине военную помощь в размере 72 миллиона евро, что составляет 16% оборонного бюджета страны.

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Многие страны мира после полномасштабного вторжения России в Украину согласились на болезненный шаг и ввели санкции против Кремля. Например, санкции против банковского сектора страны-агрессора привели помогли заблокировать заблокировали счета физических и юридических лиц из РФ. Одним из государств-лидеров в этом аспекте является Люксембург, заморозивший активы россиян на сумму 5,5 млрд евро, сообщает издание RTL.

По словам министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна, это треть от всех заблокированных российских активов в Европе.

"5,5 млрд из 17 млрд евро российских активов было заморожено в Люксембурге в результате санкций ЕС после нападения на Украину", — отметил он.

Чиновник добавил, что санкционное давление на Россию станет еще большим, если в Москве не откажутся от своих планов захватить Украину. Ажн Ассельборн также отметил важность единства Европы в этом вопросе, а заявления о так называемом нейтралитете относительно войны России против Украины сейчас недопустимы.

Кроме того, по информации министра иностранных дел Люксембурга, его страна уже предоставила Украине военную помощь в размере 72 миллиона евро, что составляет 16% оборонного бюджета страны.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина понесла сотни миллиардов убытков от войны. При этом Россия лишилась возможности распоряжаться около $500 млрд. Эти деньги заморозили западные страны после февральского вторжения российской армии. Премьер уверен, что их нужно направить на восстановление страны, так как за это должны платить россияне, а не Украина или ее партнеры.

Тем временем Россия рекордно увеличила морские поставки своей сырой нефти. Танкеры с российской нефтью направляются в Китай, Индию, Турцию, а также некоторые неизвестные пункты назначения.