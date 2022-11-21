Армия Люксембурга передает Украине партию броневиков HMMWV (фото)

В Минобороны подчеркивают, что они будут поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

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Министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш анонсировал передачу Украине броневиков Хамви. Об этом он сообщил в Твиттере.

Армия Люксембурга продолжает поставлять помощь Украине. В новый пакет военной помощи вошла партия внедорожников "Хамви".

"Это должно усилить Украину в отстаивании своего права на самооборону. Люксембург будет поддерживать Украину так долго, сколько потребуется", — отметил Бауш.

На опубликованных кадрах видно погрузка машин в фуры для дальнейшей переброски в Украину.

В мае Люксембург передал Украине вооружение на 50 млн евро. Однако в Минобороны страны не стали сообщать детали поставок.

Напомним, Люксембуг заблокировал активы РФ на сумму в 5,5 млрд евро — это третья часть от всех активов по всей Европе.

Ранее в сети появилось видео как американский ПТРК TOW уничтожил российский танк. Комплекс был установлен на внедорожник Хамви.