В сети появилось первое видео уничтожения американским ПТРК TOW российского танка

Соединенные Штаты передали в ВСУ около 1500 противотанковых комплексов. Украинские военные применяют их в связке с Хамви для мобильных групп.

Related video

Поступившие на вооружение ВСУ американские противотанковые комплексы TOW уничтожили российскую цель. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

В сети появилось первое видео с применением ПТРК TOW силами ВСУ по российскому танку. Комплекс оснащен тепловизионным прицелом, и вероятнее всего, был установлен на броневик Хамви — это один из самых распространенных способов применения противотанкового комплекса.

TOW — это аналог украинской "Стугны", но с некоторыми отличиями. ПТРК является одним из самых массовых комплексов в мире. Благодаря связке с Хамви, ВСУ получают мобильные противотанковые группы. Его дальность составляет 3,75 км.

Противотанковый комплекс TOW относится ко второму поколению — это означает необходимость сопровождения ракеты к цели на пути к уничтожению лазерным указателем. Ракета комплекса способна поражать броню до 900 мм за динамической защитой.

Всего США анонсировали поставку 1500 ПТРК TOW для ВСУ. Таким образом в украинской армии уровень насыщенности противотанковыми средствами один из самых высоких в мире.

Напомним, в конце сентября стало известно, что в ВСУ используют американские ПТРК TOW в связке с Хамви.

Ранее полк Калиновского показал применение ПТРК Milan на Луганщине по российским войскам.