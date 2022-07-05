Белорусский полк Калиновского показал применение ПТРК Milan на Луганщине (видео)

Бойцы ведут стрельбу по зданию, в котором находятся позиции российских военных.

Белорусские комбатанты опубликовали видео работы противотанкового расчета по позициям войск РФ в Луганской области. Об этом сообщается в блоге "Blue Sauron", отслеживающие ход войны в Украине.

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В сети опубликовали видео, на которых несколько бойцов из полка имени Кастусь Калиновского ведут стрельбу по российским позициям из какого-то здания. Сообщается, что огонь ведется из немецко-французского ПТРК Milan, которые Украина получила из Италии и Франции.

ПТРК Milan — это противотанковый ракетный комплекс второго поколения. Он поступил на вооружение в 1972 году. С того времени консорциум французской Euromissile и немецкой Messerschmitt-Bölkow-Blohm изготовили около 350 тысяч комплексов.

Основные характеристики Milan:

дальность стрельбы — до 3000 метров

бронепробиваемость — 550 мм и больше 1000 мм за динамической защитой

масса комплекса — 34 кг

Существует множество различных модификаций комплекса, последняя из которых поступила на вооружение в 2011 году. Состоит на вооружении 44 стран.

Напомним, 4 июля ВСУ показали уничтожение воздушной цели ВС РФ из ЗРК "Бук". Предположительно, экипаж уничтожил российский беспилотник, который проводил разведку.

Ранее Генштаб показал уничтожение вражеских БМП из украинского ПТРК "Стугна-П".