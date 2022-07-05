Білоруський полк Калиновського показав застосування ПТРК Milan на Луганщині (відео)

Бійці стріляють по будівлі, у якій розташовуються позиції російських військових.

Білоруські комбатанти опублікували відео роботи протитанкового розрахунку по позиціях військ РФ у Луганській області. Про це повідомляють у блозі Blue Sauron, який відстежує перебіг війни в Україні.

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У мережі опублікували відео, на яких кілька бійців із полку імені Кастуся Калиновського стріляють по російських позиціях із якоїсь будівлі. Повідомляється, що вогонь ведуть із німецько-французького ПТРК Milan, які Україна отримала з Італії та Франції.

ПТРК Milan — це протитанковий ракетний комплекс другого покоління. Він вступив на озброєння в 1972 році. З того часу консорціум французької Euromissile і німецької Messerschmitt-Bölkow-Blohm виготовили близько 350 тисяч комплексів.

Основні характеристики Milan:

дальність стрільби — до 3000 метрів

бронепробивність — 550 мм і більше 1000 мм за динамічним захистом

маса комплексу — 34 кг

Існує безліч різних модифікацій комплексу, остання з яких надійшла на озброєння у 2011 році. Перебуває на озброєнні 44 країн.

Нагадаємо, 4 липня ЗСУ показали знищення повітряної цілі ЗС РФ із ЗРК "Бук". Імовірно, екіпаж знищив російський безпілотник, який проводив розвідку.

Раніше Генштаб показав знищення ворожих БМП із українського ПТРК "Стугна-П".