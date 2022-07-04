Українські військові показали знищення повітряної цілі із ЗРК "Бук" (відео)

Імовірно, екіпаж знищив російський безпілотник, який проводив розвідку.

Підрозділ зенітників знищили ворожу повітряну мету із ЗРК "Бук". Про це повідомляє повітряне командування "Захід" Повітряних сил України у Фейсбуці.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Як заявили в публікації, на кожну активізацію ворога зенітники мають свою відповідь. Бойовий дух українців не гасне ні на мить. На відео показують роботу зенітно-ракетного комплексу "Бук", який успішно знищує ворожу ціль.

Військові відрапортували про успішну поразку мети. На кадрах зображено пуск ракети, яка за кілька секунд вражає мету шляхом підриву бойової частини зенітної ракети біля об'єкта. У виданні "Мілітарний" припускають, що бійці ліквідували ворожий безпілотник, що йшов на відносно низькій висоті.

ЗРК "Бук" — це багатофункціональний зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Він призначений для знищення літаків, крилатих ракет, гелікоптерів та інших об'єктів.

Всього з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну ракетні війська Повітряних сил знищили понад 530 повітряних цілей ворога.

Нагадаємо, під Миколаєвом ЗСУ за добу знищили майже 50 солдатів РФ, дві САУ та гаубицю "Мста-Б". Також ЗСУ завдали удару по російському складу боєприпасів у Сніжному, що у глибокому тилу окупаційних військ.