Украинские военные показали уничтожение воздушной цели из ЗРК "Бук" (видео)

Предположительно, экипаж уничтожил российский беспилотник, который проводил разведку.

Подразделение зенитчиков уничтожили вражескую воздушную цель из ЗРК "Бук". Об этом сообщает воздушное командование "Запад" Воздушных сил Украины в Фейсбуке.

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Как заявили в публикации, на каждую активизацию врага у зенитчиков есть свой ответ. Боевой дух украинцев не гаснет ни на минуту. На видео показывают работу зенитно-ракетного комплекса "Бук", который успешно уничтожает вражескую цель.

Военные отрапортовали об успешном поражении цели. На кадрах изображен пуск ракеты, которая спустя пару секунд поражает цель путем подрыва боевой части зенитной ракеты возле объекта. В издании "Милитарный" предполагают, что бойцы ликвидировали вражеский беспилотник, который шел на относительно низкой высоте.

ЗРК "Бук" — это многофункциональный зенитный ракетный комплекс средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, крылатых ракет, вертолетов и других объектов.

Всего с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину, ракетные войска Воздушных сил уничтожили свыше 530 воздушных целей врага.

Напомним, под Николаевом ВСУ за сутки уничтожили почти 50 солдат РФ, две САУ и гаубицу "Мста-Б". Также ВСУ нанесли удар по российскому складу боеприпасов в Снежном, что в глубоком тылу оккупационных войск.