Українська армія завдала удару по складу боєприпасів ЗС РФ у Сніжному (відео)

Очевидці повідомляють, що вибухи почалися приблизно о першій ночі в районі заводу "Сніжнянськхіммаш".

Українські військові завдали потужного удару по Сніжному, що знаходиться глибоко в тилу російської окупації Донецької області. Про це повідомляє "Типовий Донецьк" у Телеграмі.

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У соціальних мережах публікують багато відео детонації складу боєприпасів російських військ. Як повідомляють очевидці, вибухи відбуваються в районі заводу "Сніжнянськхіммаш". Як зазначає нардеп від фракції "Слуга народу" Юрій Мисягін, це один із найбільших складів боєприпасів окупантів.

"ЗСУ знищили один із найбільших російських складів боєприпасів, який знаходився в тимчасово окупованому місті Сніжне Донецької області", — написав нардеп.

Вибухи почали лунати приблизно о ночі 4 липня. Почалася пожежа і на відео видно детонацію боєприпасів. Як зазначає "Мілітарний", російські війська облаштували склад боєприпасів для забезпечення своїх військ.

[ + – ] Сніжне знаходиться в глибокому тилу окупантів

Додамо, окупація Сніжного розпочалася ще у 2014 році. Відтоді місто постійно знаходилося під контролем проросійських бойовиків.

Нагадаємо, 3 липня ЗСУ знищили базу ЗС РФ у Мелітополі. Також партизани знесли з рейок російський бронепотяг.

2 липня над Чорнобаївкою підіймався густий дим після удару української армії.