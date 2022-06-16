Генштаб показав, як житомирські десантники знищили ворожі БМП із "Стугни-П" (відео)
Протитанкісти 95-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ спалили дві російські бойові машини піхоти.
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Бійці 95-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ знищили дві російські бойові машини піхоти. Про це на офіційній сторінці у Facebook повідомляє пресслужба Генерального штабу.
"Швидке пересування не допомагає ворогові — все одно виходить "хлопок" та "негативний ріст" кількості загарбників", — йдеться в повідомленні.
Генштаб опублікував відповідне відео з виконанням бойового завдання та розповів, що житомирські десантники майстерно використовують вітчизняний ПТРК "Стугна-П".
"Воїни-протитанкісти феєрично спалили дві ворожі машини бойової піхоти БМП-2", — уточнили у пресслужбі.
"Стугна-П" — протитанковий ракетний комплекс розробки Державного Київського конструкторського бюро "Промінь" (ДП ДКБ "Промінь"), одного з провідних українських підприємств-розробників керованого ракетного озброєння, а також спеціального обладнання військового призначення.
Раніше Фокус розповідав про те, як львівські десантники розгромили солдатів "елітної" псковської дивізії РФ. 80-та окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ завадила російській армії перерізати одну зі стратегічно важливих трас на сході країни.
У перші дні вторгнення ЗСУ знищили два елітні підрозділи ЗС РФ на Донбасі.